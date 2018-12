Netflix: series con más maratones a nivel mundial en el 2018 | FOTOS

Este año, las series españolas sorprendieron a nivel mundial. Y esta información ha sido confirmada por Netflix; que ha decidido compartir con el mundo cuales han sido las series con las que las personas hicieron grandes maratones en el 2018. Las producciones de España se encuentran en esta lista.



Las series que entraron a este raking son las que aparecieron en Netflix entre el primero de enero y el 28 de noviembre de 2018. Además, se utilizó como requisito el tiempo de reproducción promedio más alto por sesión a nivel de visualización global.



Conoce aquí qué series son las más maratoneadas en el 2018:

1. "On My Block"

En un barrio problemático de Los Ángeles, la amistad de cuatro adolescentes inteligentes y divertidos se pone a prueba al iniciar el año escolar.



2. "Bodyguard"



El sargento de policía David Budd, un heroico veterano de guerra del ejército británico que padece de trastorno de estrés postraumático, trabaja ahora como oficial de protección especializado para el Servicio de Policía Metropolitana de Londres. Está asignado a proteger a la ambiciosa Ministra de Interior, Julia Montague, cuya política defiende todo lo que él desprecia.



3. "El mundo oculto de Sabrina"



Esta serie se reimagina el universo y las aventuras de "Sabrina, a bruja adolescente" como una historia oscura y transformadora con toques de terror, magia negra y, por supuesto, brujería. Siguiendo la línea de "El bebé de Rosemary" y "El exorcista", esta adaptación muestra a una protagonista que lucha por reconciliar su naturaleza dual (mitad bruja, mitad mortal), al mismo tiempo que afronta las fuerzas del mal que la amenazan a ella, a su familia y al mundo de los humanos.



4. "Insatiable"



Durante años, Patty (Debby Ryan) fue acosada, ignorada y subestimada por su peso. Ahora que está delgada, piensa enfrentar a cada una de las personas que la hicieron sufrir. El desprestigiado abogado Bob Armstrong (Dallas Roberts), cuya verdadera pasión es preparar a participantes de concursos de belleza, es el único que le ve potencial y la protege, primero, como cliente, y después para que se convierta en la reina más aclamada del país. Ni Bob ni su mujer Coralee (Alyssa Milano) se imaginan lo furiosa que está ni de lo que es capaz de hacer para vengarse de todos.



5. "Orange is The New Black: temporada 6"



"Orange is the New Black" es una exitosa serie de Jenji Kohan que cuenta las aventuras, odios y amores de un grupo de reclusas en una cárcel de mujeres.



6. "The Rain"



El mundo como lo conocemos llegó a su fin. Seis años después de que un virus devastador aniquilara a través de la lluvia a casi toda la población de Escandinavia, dos hermanos daneses emergen de la seguridad de su búnker y se encuentran con los despojos de la civilización. Pronto se unen a un grupo de jóvenes sobrevivientes y, juntos, se embarcan en una peligrosa travesía por la región en busca de una señal de vida.



7. "13 Reasons Why: temporada 2"



Para la segunda temporada de "13 Reasons Why", los compañeros de Hannah lidian con las secuelas del suicidio de su compañera de clase. Desde luego, para algunos es más difícil que para otros. La culpa no es la misma para cada una de las razones.





8. "Making a Murderer: parte 2"



Las cineastas ganadoras del Emmy Laura Ricciardi y Moira Demos regresan al Medio Oeste, donde tienen acceso exclusivo a Steven Avery y a su sobrino también condenado Brendan Dassey, a sus familias y a los equipos legales que luchan por la justicia. Durante diez nuevos episodios, la serie explora el desafiante proceso de postsentencia y el costo emocional que enfrentan todos los involucrados.



9. "La casa de papel: parte 2"



Una banda organizada de ladrones tiene el objetivo de cometer el atraco del siglo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Cinco meses de preparación quedarán reducidos a once días para poder llevar a cabo con éxito el gran golpe.



10. "Élite"

Las Encinas es el colegio más exclusivo de España, el lugar donde estudian los hijos de la élite y donde acaban de ser admitidos tres jóvenes de clase baja, procedentes de un colegio público en ruinas.