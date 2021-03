Conforme a los criterios de Saber más

Recientemente una ola de indignación se ha desatado en Reino Unido, debido al caso de Sarah Everard, la joven que despareció y cuyo cuerpo sin vida fue hallado al sureste de Inglaterra. Cientos de personas realizaron vigilias en honor a la víctima pero estas fueron disueltas por la policía, en una criticada intervención que generó aún más descontento. Pero, como todos sabemos, aquí el tema de fondo es la crítica constante por la violencia de género que se da en el día a día, demostrada, en este caso, a través del feminicidio. A propósito de la situación, presentamos cinco producciones disponibles en plataformas de streaming que retratan esta problemática, desde perspectivas variadas.

A principios del mes de marzo se anunció la desaparición de la joven de 33 años de edad, quien se dirigía a su casa. Más de una semana después, hallaron su cuerpo en un bosque en Kent. Las autoridades detuvieron a Wayne Couzens, agente de la Policía Metropolitana de Londres, quien fue acusado por el secuestro y asesinato. Lo ocurrido ha llevado a muchas mujeres a compartir sus experiencias en redes sociales y a exigir que se tomen medidas ante la violencia contra la mujer.

Este escenario se repite, lamentablemente, en todo el mundo y cada vez existen más esfuerzos por visibilizarlo, entre otros espacios, en el mundo de las plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video. Para mantener la discusión sobre la mesa, hacemos un recuento de producciones que exploran la violencia de género en sus diversas expresiones.

“Las tres muertes de Marisela Escobedo” (2020)

Disponible en Netflix.

México tiene una estadística aterradora: se calcula que cada día, al menos, 10 mujeres son asesinadas de forma violenta. Este documental, que evidencia la dura realidad, ahonda en uno de los casos más infames del país, debido al grado de impunidad durante el proceso jurídico.

En 2008, Rubi Marisol Frayre Escobedo, de 16 años de edad, fue asesinada por su pareja. Su madre, Marisela Escobedo Ortiz, es la protagonista de esta producción ya que se narra su lucha por la justicia y su crítica al sistema del estado de Chihuahua en este caso. Se cuenta cómo, con recursos propios, logró localizar al asesino y hacer que la policía lo detenga. Pese a la confesión del crimen y el señalamiento del lugar de sepultura de los restos, los jueces lo declararon inocente por falta de pruebas.

El largometraje, dirigido por Carlos Pérez-Osorio, cuenta con los testimonios de los hermanos de Ruby e hijos de Marisela. La voz de la protagonista solo se incluye a través de material de archivo. ¿Por qué? Es que Marisela fue asesinada. Tras ser ignorada por las autoridades estatales, se instaló frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua para exigir ayuda. Pero, el 16 de diciembre de 2010, fue asesinada en presencia de uno de sus hijos por un desconocido que le dio un balazo en la cabeza. Un trágico, pero necesario, recordatorio de cómo la impunidad y falta de eficiencia de las instituciones puede llevar a fatales desenlaces.

“Inconcebible”

Disponible en Netflix.

Esta serie se basa en un artículo publicado en The Marshall Project, que luego ganó un Pulitzer, titulado: “An Unbelievable story of rape” (La inconcebible historia de una violación). En este, se describe la historia de una joven que fue violada y lo denuncia, pero que termina siendo, además, víctima de un sistema policial que debía apoyarla.

“Inconcebible” se centra en Marie Adler, una joven de 18 años que fue violada brutalmente por un desconocido. Tras realizar la denuncia, recibe un trato poco empático. La falta de pruebas y el cuestionamiento de los agentes la llevan a “admitir” que todo era mentira. Esto genera que sufra el rechazo total por parte de su círculo cercano, incluso sus padres, quienes cuestionan la supuesta denuncia.

Pero todo parece cambiar cuando las detectives Grace Rasmussen (Toni Collette) y Karen Duvall (Merritt Wever) investigan otros casos similares al de Marie, que podrían darle la razón. Un retrato de cómo se revictimiza a miles de mujeres que tienen la valentía para denunciar una agresión, pero que son silenciadas por un sistema que no parece estar preparado.

“La Jauría”

Disponible en Amazon Prime Video.

Esta serie toma como inspiración, entre otros casos, una investigación real ocurrida en España, donde cinco jóvenes fueron condenados por violar a una mujer durante las fiestas de San Fermín, en julio de 2016. Ellos fueron apodados por los medios como La Manada, ya que ese era el nombre del grupo de WhatsApp donde compartieron el video del crimen.

La historia retratada en esta producción chilena ocurre en un colegio católico. Blanca Ibarra (Antonia Giesen), una estudiante y líder feminista que denuncia el acoso de un profesor contra sus alumnas, desaparece sin dejar rastro. Horas más tarde, se hace viral una grabación de la joven siendo víctima de un grupo de hombres que la atacan sexualmente.

La investigación está a cargo de tres detectives especializadas en delitos de género: Elisa Murillo (Daniela Vega), Olivia Fernández (Antonia Zegers) y Carla Farías (María Gracia Omegna). Las agentes van descubriendo una red que “caza” jóvenes para someterlas a abusos sexuales y todos los sospechosos integran un grupo de chat llamado La jauría de lobos.

“Audrie & Daisy”

Disponible en Netflix.

Cuando hablamos de violencia de género, tenemos que tomar en cuenta el papel vital que tienen las redes sociales. No solo como plataformas donde buscar ayuda o compartir este tipo de vivencias, sino como un espacio donde se da el ciberacoso, que es uno de los aspectos que se abordan en este documental.

Aquí conocemos las historias de dos jóvenes estadounidense que denunciaron ser víctimas de violaciones sexuales, para luego enfrentarse a la crítica de los habitantes de sus ciudades y al ciberacoso de sus compañeros de clase. El primer caso que presentan es el de Audrie Pott de Saratoga (California), quien acudió a una fiesta donde le sirvieron alcohol hasta emborracharla. Luego, varios adolescentes la violaron y le pintaron el cuerpo con mensajes humillantes. Tras lo ocurrido, el video del ultraje fue compartido entre sus compañeros.

El segundo caso, ocurrido un año después, nos presenta a Daisy Coleman de Maryville (Missouri). Ella, junto a su mejor amiga Paige Parkhurst, fueron a una fiesta donde se les ofreció de beber. Ambas denunciaron ante las autoridades que fueron víctimas de abuso sexual. Aunque, desde el primer momento, fueron acusadas por más de uno de mentir.

En ambos casos vemos cómo la justicia no alcanza a todos los culpables y, además, vemos qué tanto pueden marcar los comentarios o acciones de terceros a las víctimas de violencia. Lamentablemente, la lucha por sobrevivir de Audrie y Daisy terminó con el suicidio de ambas, en 2011 y 2020, respectivamente. Pero las lecciones que nos podemos llevar a través de sus historias, están presentes.

Daisy Coleman, una de las jóvenes que le dio el título a la producción, se suicidó el año pasado. (Foto: Netflix)

“La guerra contra las mujeres”

Disponible en Netflix.

“Me encerraron con 60 mujeres y me retuvieron contra mi voluntad. Allí me violaron por primera vez. Tenía 15 años”, dice Leila, una joven bosnia que, como miles, fue víctima de abuso sexual. Por otro lado está Jane, quien vive en República Democrática del Congo. “Nos llevaron a la selva y allí empezaron a golpearnos. En ese mismo sitio, me ataron a un árbol de las manos y los pies, así, y comenzaron a pegarme. (...) Cuando estaba atada, me metían palos en la vagina, me echaban agua. Yo sangraba y ni me miraban”, recuerda.

Sin duda, el documental de Hernán Zin, cuyo rodaje duró tres años, es uno de los acercamientos más crudos a este tipo de violencia y a cómo las mujeres son utilizadas como armas en conflictos armados. De los Balcanes a la República Democrática del Congo, aquí podemos conocer los desgarradores e importantes testimonios de once protagonistas.

Esta producción, además de narrar los episodios de violencia sexual, nos brinda información sobre las preocupantes cifras de mujeres violentadas en las guerras y analiza cómo se han visto afectadas las víctimas. Así también, explica cómo funciona la violencia sexual como arma para generar caos y cuenta con voces especializadas, como la de Margot Wallstrom, ex representante de la ONU para la Violencia Sexual.

El documental, que originalmente fue estrenado en 2013, expone cómo la violencia sexual fue utilizada en conflictos como la guerra entre Congo y Ruanda. (Foto: Netflix)

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR