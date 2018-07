Netflix: Shonda Rhimes prepara 8 nuevas series

La productora de televisión, Shonda Rimes firmó un contrato con Netflix, según reveló con CNN. La showrunner de "Grey's Anatomy" y "How To Get Away With Murder" planea realizar ochos programas exclusivos para la plataforma de streaming.

Uno de los proyectos es "Hot Chocalate Nutcracker", una serie documental que ofrecerá una mirada tras el detrás de cámaras del ballet clásico "El cascanueces", de la prestigiosa Academia Debbie Allen.



"Sunshine Scouts" es otro de los proyectos. Esta será una serie de comedia sobre un grupo de chicas que sobreviven al apocalipsis, y que ahora tendrán que aprender a vivir en un mundo hostil.



"Reset: My Fight for Inclusion and Lasting Change" es una adaptación de una colección de la activista Ellen Pao, en la que se detallará su carrera y su relación con el movimiento Time's Up.



"Pick & Sepulveda" será otra de la producciones exclusivas para Netflix, esta será una serie ambientada en los años 1840 en el estado mexicano de California, época en que Estados Unidos intenta la fuerza obtener el control del local.



El título "The Residence" será una adaptación de la obra de teatro "The Residence: Inside the Private World of the White House", la cual ofrece detalles del día a día de trabajadoras de la Casa Blanca.



"The Warmth of Other Suns" estará basada en el libro del mismo nombre y contará la historia de afroamericanos huyendo del sur para intentar una mejor vida en el norte y el oeste de Estados Unidos.



Rhimes aún tiene dos proyectos sin título. Esperamos que pronto se revelen más detalles de estos nuevos programas para Netflix.