Netflix: estas son las películas que conmemoran el 11 de septiembre

Hoy se conmemora un aniversario del trágico atentado perpetratado por Al Qaeda el día 11 de septiembre del 2001. La que fue una de las peores tragedias del sigo XXI ha sido retratada en varias producciones. Netflix nos presenta una lista de películas que nos sirven para hacer memoria.

Netflix 11 de Septiembre

"The las secrets of 9/11 (2014)"

Un documental de 44 minutos, que abre la historia de más de mil víctimas desaparecidas luego de la tragedia del 11 de septiembre, los científicos forenses que trabajan en un laboratorio especial para darle paz a los familiares de las víctimas que aún siguen entre los escombros de aquella tragedia. Un trabajo que duró más de una década, técnicas de identificación de ADN. Una historia que conecta de manera muy íntima con las personas que ese día perdieron todo.

"Osama Bin Laden: Up Close and Personal (2016)"

Documental biográfico de 45 minutos. En esta historia se describe la vida de Bin Laden durante los últimos años dentro su escondite en Abbottabad, Pakistán; basada en las cartas encontradas con familiares.

"9/11: Truth, Lies and Conspiracies"

Quince años luego del 11 de septiembre, este documental refleja las teorías alrededor del ataque e investiga si alguna información está siendo escondida o retenida.

"Extremely Loud and Incredibly Close"

​Basada en la aclamada novela de Jonathan Safran Foer, esta película se centra en un niño que anda siguiendo la pista que le dejó su padre (Tom Hanks) antes de que falleciera trágicamente en los ataques. Nominado para Mejor Película.

"Zero Dark Thirty"

Esta película ganadora de un Oscar sigue la búsqueda mundial de Osama Bin Laden después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. El líder terrorista ocupa los recursos y la atención de dos administraciones presidenciales de EE. UU. Sin embargo, sería el trabajo de una operadora (Jessica Chastain) la clave para localizarlo. En mayo del 2011, los Navy SEAL lanzaron un ataque nocturno, matando a Bin Laden en su complejo en Abbottabad, Pakistán.

"Reign Over Me"

Adam Sandler y Don Cheadle son los protagonista de esta película sobre un hombre que pierde a toda su familia en estos ataques terroristas del 11 de septiembre y todavía se encuentra afligido por sus muertes. Cuando se encuentra con su ex compañero de universidad, reavivan su amistad y ambos hombres se darán la fuerza para continuar en sus vidas.