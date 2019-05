Netflix: estas son las recomendaciones por el Día del Trabajo | VIDEOS

Netflix elaboró una lista de series, documentales y películas para todos los que quieren pasar un rato agradable en familia y en la comodidad de su casa para disfrutar el Día del Trabajo.

Nailed It: Mexico: Los desastres culinarios viajan a México, donde un nuevo grupo de concursantes trata de recrear dulces delicias por un premio en efectivo. La intención es lo que cuenta.

Amy Schumer (Growing): Amy Schumer suelta la lengua sobre cómo fue casarse, crecer, embarazarse y digerir los errados consejos de su madre en un especial tan crudo como picante.

La Casa de la Flores: En esta comedia negra, una adinerada matriarca intenta mantener la imagen de familia perfecta luego de que la amante de su esposo ventila los trapos sucios.

Set It Up: El plan imperfecto: Desesperados por unas vacaciones de la oficina, dos atribulados asistentes unen esfuerzos para que sus jefes, adictos al trabajo, se enamoren.

Workin Moms: Se acabó la licencia por maternidad y es hora de que estas cuatro mamás vuelvan al trabajo... sin dejar de lidiar con hijos, jefes, amores y demás asuntos de la vida.

La cita perfecta: Para ganar dinero para la universidad, un chico lanza una app que ofrece sus servicios de novio falso, pero a veces los sentimientos son reales y las cosas no son tan fáciles.

Alguien extraordinario: Una dedicada periodista recoge los pedazos rotos del corazón y sale otra vez a la carga con la mejor compañía: sus amigas.

El Stand de los Besos: El primer beso de Elle marca el inicio de un romance prohibido con el chico más lindo de la escuela, pero también podría ser el fin de la relación con su mejor amigo.

A todos los chicos de los que me enamore: La discreta existencia de Lara Jean en la escuela da un vuelco cuando las cartas que escribió a todos los chicos de los que se enamoró se envían misteriosamente.

De Cita en Cita: Cinco citas a ciegas por episodio y sobredosis de coqueteo. La soltería es tan real como sus frustraciones: ¡media naranja o nada!

The Umbrella Academy: Se tuvo que morir el padre para que se vuelvan a reunir. Cabe destacar que entre superhéroes el vínculo familiar es una de las mayores causas de apocalipsis prematura.

Élite: Tres jóvenes de la clase obrera asisten a una de las escuelas privadas más exclusivas de España, donde el choque con los hijos de la élite acaba en una tragedia.

Sex Education: Por tener una madre terapeuta, Otis siempre tiene una respuesta cuando de sexo se trata. Así que su rebelde amiga Maeve le propone abrir una clínica de terapia sexual.

El Mundo Oculto de Sabrina: La magia y las travesuras marcan el rumbo de Sabrina, una adolescente de doble naturaleza que se debate entre el mundo de los mortales y el que se oculta debajo.

Stranger Things: Después de la extraña desaparición de un niño, un pueblo se encuentra ante un misterio que revela experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales y a una niña muy especial.

Formula 1: Drive to Survive: Pilotos, representantes y dueños de equipos viven a máxima velocidad dentro y fuera de la pista en esta despiadada primera temporada de carreras de Fórmula 1.

Glow: Los Ángeles, años ochenta. Un grupo de inadaptadas se transforman en las Hermosas Damas de la Lucha Libre. Una comedia del equipo detrás de Orange Is the New Black.

Antoine Griezmann: Nace una leyenda: Con garra y corazón, Antoine Griezmann se convirtió en uno de los mejores futbolistas del planeta y campeón del mundo pese a que lo rechazaran por su estatura.

Losers: En una sociedad donde ganar lo es todo, ¿cómo enfrentamos el fracaso? Esta serie describe a los atletas que han convertido la agonía de la derrota en un triunfo.

Homecoming: Una película de Beyoncé: Una perspectiva íntima y minuciosa de la presentación de Beyoncé en Coachella 2018 que revela el recorrido emocional entre concepto creativo y movimiento cultural.

Coisa Mais Linda: Río de Janeiro, 1959. Viajó para encontrarse con su marido, pero él desapareció con la plata y otra mujer. Nuevo plan: sacarse el delantal y abrir un club de bossa nova.

Las Chicas del Cable: Madrid, años veinte. Cuatro operadoras de la Compañía de Telefonía de España hacen resonar una revolución mientras lidian con el amor, la amistad y el trabajo.

¡Samantha!: Estrella infantil en los 80, Samantha aún no se rinde y se aferra a lo que le queda de fama. Además, tiene un plan arrollador para volver a la cima.

Orange Is the New Black: Esta serie que ganó premios Emmy, relata la historia de una neoyorquina de clase media que termina pagando con la cárcel un pecado de juventud.

Nuestro planeta: Experimenta la belleza natural de nuestro planeta y descubre cómo el cambio climático afecta a todos los seres vivos en este ambicioso documental de magnitud excepcional.

Chef's Table: Serie nominada al Emmy en la que conocerás a estrellas internacionales de la cocina que redefinen la comida gourmet con platos innovadores y postres irresistibles.

Street Food: Emprende un viaje cultural por el mundo para conocer a quienes crean los platos de comida callejera más deliciosos.

You vs. Wild: Tú eliges el camino para que Bear Grylls sobreviva y cumpla peligrosas misiones en los entornos más hostiles del planeta.