Netflix: estas son las series y películas que se estrenan esta semana

Esta semana el catálogo de Netflix se renueva con romance, acción y series exclusivas y nuevas. Así que si estás pensando en no salir de casa este fin de semana, y lo que quieres es disfrutar de películas y series desde la comodidad de tu sillón, tienes que revisar los estrenos en esta galería.



Uno de los estrenos de la semana es la segunda temporada de la serie original de Netflix "Mindhunter". Esta ficción narra cómo los agentes del FBI Holden Ford y Bill Tench investigan más a fondo las mentes de aquellos que han hecho lo impensable. Con la ayuda de la psicóloga Wendy Carr, aplican su innovador análisis de comportamiento a la caza de asesinos en serie notorios.

Esta serie. inspirada en hechos reales, regresará el 16 de agosto a Netflix. El elenco del show de Netflix incluye a Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv, Joe Tuttle, Albert Jones, Stacey Roca, Michael Cerveris, Lauren Glazier y Sierra McClain.



"Frontera Verde", una nueva serie de Netflix, se estrena también esta semana en el servicio de streaming. Esta producción cuenta que en lo profundo del Amazonas, en la frontera de Brasil y Colombia, una joven detective, Helena, y su compañero, un policía indígena llamado Reynaldo, investigan una serie de muertes extrañas.



"Queda claro que los asesinatos no son el mayor misterio dentro de esta jungla cuando el cadáver de una joven en particular no tiene signos de envejecimiento. Simultáneamente, seguimos la historia de Yua y Ushe, dos nativos que todos llaman 'los eternos', y su batalla contra Joseph, un extranjero que cree que la población indígena está ocultando un secreto increíble. Las historias y los personajes colisionarán para desentrañar un misterio que puede cambiar sus vidas y la de toda la humanidad", indica la sinopsis oficial de la serie.

En cuanto a películas, "Sextuplets" se estrena esta semana. Esta comedia de una comedia cuenta la historia de Alan, un padre expectante que creció creyendo que era hijo único. Mientras busca a su madre biológica, Alan se encuentra cara a cara con un hermano que nunca supo que existía, Russell, que lo ayuda a descubrir que en realidad son sextillizos. Tras esto, comienzan un viaje por carretera para localizar a sus hermanos, pero no antes de que se pregunte si explorar sus raíces fue un gran error.

En la galería que abre este artículo podrás encontrar todos los estrenos en series, películas, documentales y cintas para niños que estarán disponibles desde esta semana en Netflix.