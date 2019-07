Por estas escenas "Stranger Things" se volvió tu serie favorita

Con envoltura de nostalgia, "Stranger Things" es una serie compacta donde no hay personajes que sobren. Como si fuera un concierto de covers, los tópicos ochenteros vuelven; pero ya sin la ingenuidad de la época. La fórmula está de vuelta con el estreno de la tercera temporada, momento ideal para recordar los mejores hits de esta serie.

PUESTO 7: CELOS

Durante toda su vida Eleven (Millie Bobby Brown) ha tenido que hacer lo que se espera de ella, sea no resistirse a experimentos o quedarse en casa, donde está protegida de sus enemigos.

Cuando huye en la temporada 2 lo hace para buscar al chico que le gusta, Mike, a quien encuentra con alguien más. Eleven ya había usado sus poderes para beneficio propio, sea para salvarse o salvar a alguien más, y verla en un acto tan personal como dañar a alguien por celos le da una muy necesaria capa de humanidad al personaje.

PUESTO 6: NO TE METAS CON JIM

Eleven es uno de los personajes de "Stranger Things" de los que más se hizo cosplay, pero el jefe de Policía Jim Hopper (David) es otro. La relación que la serie construye entre ambos es uno de los mayores logros de la segunda temporada.

Esta dinámica de padre e hija no empieza de la nada. Lo que rompe el hielo es la canción "You Don't Mess Around with Jim"; que interpreta al pie de la letra el cliché (efectivo en este caso) de que la música puede resolver cualquier problema.

PUESTO 5: ÚLTIMO BAILE

Otra narrativa repetida hasta el hartazgo es que, no importa cuán imposible que parezca algo, puedes conseguirlo si te esfuerzas y tienes valor. Convencido de poder bailar con alguna chica, Dustin (Gaten Matarazzo) llega al gimnasio de la escuela con el peinado de moda, un terno impecable y la actitud de los que se saben ganadores.

Como la primera chica lo rechaza, prueba con otra. Y otra. Y otra. Mientras que la noche le sonríe a Mike, Will y Lucas; Dustin queda en la banca derrotado y en lágrimas... hasta que Nancy Wheeler lo saca a bailar y le dice al muchacho lo que él necesita escuchar en ese momento.

PUESTO 4: BOB NEWBY, SUPERHÉROE

Una buena persona. Esa es la forma más precisa para describir a Bob Newby (Sean Astin), fundador del club de audio y video de Hawkins, trabajador modelo en RadioShack y nerd mayor. Sus escenas se mueven entre lo entrañable y divertido, sin ser un payaso.

Eventualmente él, Hopper y Joyce terminan en el laboratorio de Hawkins; del cual necesitan escapar. Bob, a quien ya le habíamos tomado cariño, es el único con suficiente conocimiento en software para revertir el cierre automático de la sede. Esto lo pone en peligro mortal por unos minutos y, cuando pensaba estar a salvo, muere devorado por las criaturas del Mundo Invertido. Nunca te olvidaremos, Bob.

PUESTO 3: DUSTIN Y STEVE

Steve Harrington (Joe Keery) empezó en la serie con el pie izquierdo, el típico chico malo que parecía irredimible... hasta que se redime. En la segunda temporada entabló amistad con Dustin, que ya era un favorito, y por ello la serie fue mejor.

Cerebro y músculo, humor y estilo. Sus escenas juntos son tan geniales que no haberlos mostrado en esta dinámica desde la primera temporada es un crimen. Y por lo poco que sabemos de la temporada 3, veremos más de ambos haciendo lo mejor que saben.

PUESTO 2: JOYCE

Puede que el arco de historia de Joyce sea la razón por la que "Stranger Things" haya ganad tanta popularidad. Una madre que busca a su hijo a pesar de todo y, en un aparente arranque de locura, saca las luces navideñas en noviembre para establecer comunicación con el más allá.

Pero, después de los niños, es Joyce quien tenía la situación mucho más clara. Sus actos fueron clave para unir a todos los grupos interesados en conocer la verdad detrás de las desapariciones. Ella personificó la serie en lo más básico: creer en lo imposible.

Winona Ryder es Joyce Byers. Foto: Difusión. difusión

PUESTO 1: EL CALVARIO DE WILL

Más que un personaje, en la primera temporada de "Stranger Things" Will Byers (Noah Schnapp) fue un recurso narrativo para mover la historia, ni siquiera formó parte del elenco regular. Pero esto cambió en la temporada 2, donde fue eje central.

Mientras en la temporada 1 Millie Bobby Brown y Winona Ryder fueron las grandes estrellas, en la temporada 2 Noah Schnapp brilló por sus performances de sufrimiento extremo y/o valor. Merecemos ver más de su talento en los nuevos episodios.

Noah Schnapp es Will Byers. Foto: Difusión. difusión

DATO

"Stranger Things" temporada 3 llega a Netflix el jueves 4 de julio.