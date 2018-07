Tatiana Astengo actuará en serie de Netflix

La actriz peruana Tatiana Astengo reveló que forma parte del elenco de una producción extranjera original de Netflix. La estrella de la recordada serie "Al fondo hay sitio" aparecerá en "Distrito Salvaje", dirigida por el colombiano Carlos Moreno y el peruano Javier Fuentes-León.



En una entrevista para Perú21, la actriz nacional indicó que se siente muy agradecida por formar parte de la coproducción de Dynamo (productora colombiana) y Netflix. "Tengo una pequeña participación, pero muy valiosa. Ya grabé en Colombia" , indicó.



Astengo comentó que de momento el Perú no está en la mira de Netflix. "Estoy abriendo camino para que todos los peruanos formemos parte de esta plataforma. No es fácil porque nuestras producciones no se han vendido afuera . Somos muy localistas", agregó la actriz.



"Distrito Salvaje" tiene como protagonista a Juan Pablo Raba, Cristina Umaña y Camila Sodi, esta última actualmente famosa por "Luis Miguel, la serie". "El equipo que me tocó es increíble. La gente es muy profesional", añadió Astengo.



DISTRITO SALVAJE

La serie colombiana contará la historia de Jhon Jeiver (Juan Pablo Raba), un guerrillero que se traslada de la selva a Bogotá tras la firma del Tratado de Paz.



El combatiente intenta escapar de su pasado y reinsertarse en la sociedad, pero rápidamente se encuentra envuelto en una red de crimen y corrupción.

Esta producción original de Netflix contará con 10 episodios y se estrenará a finales de 2018.