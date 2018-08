Netflix tendrá Paul Rudd por partida doble en "Living With Yourself"

¿Qué es mejor que Paul Rudd? Dos Paul Rudd. Eso lo sabe Netflix por eso en su nueva producción "Living With Yourself" aparecerá este actor y su versión mejorada, según informó The Hollywood Reporter.

El actor Paul Rudd interpretará a un hombre con problemas que opta por someterse a un novedoso tratamiento para convertirse en una mejor persona, hasta que descubre que ha sido reemplazado por una versión nueva y mejorada.

Este nuevo "yo" se convertirá en su peor enemigo, indica el medio estadounidense.

La empresa de streaming Netflix ha ordenado una primera temporada de ocho episodios de lo que llama una "comedia filosófica, fresca e inventiva", según THR.

El artículo también sugiere que Rudd solo protagonizará la primera temporada del show. Así que probablemente hayan más temporadas. ¿Qué otros personajes serán los sometidos a este tratamiento? Aún no hay detalles sobre eso.

Timothy Greenberg será el productor ejecutivo y productor junto con Rudd, Jonathan Dayton y Valerie Faris, estos dos últimos fueron nominados al Oscar por "Little Miss Sunshine".



Dayton y Faris también dirigirán episodios del show.

Hasta el momento no se sabe cuándo se estrenará "Living With Yourself", pero si deseas ver algún trabajo de Paul Rudd en Netflix puedes revisar la película de ciencia ficción "Mute".