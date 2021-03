Conforme a los criterios de Saber más

Cuando hablamos de la cultura hip hop y, sobre todo del rap, es imposible no pensar en Christopher George Latore Wallace, conocido por su nombre artístico Biggie Smalls. También llamado The Notorious B.I.G., es considerado uno de los más grandes raperos de todos los tiempos. Y es que el rey del rap de la Costa Este conquistó a más de uno con su capacidad de contar historias a través de la música, acompañado por su voz grave, atrayente y llena de “flow”. A 24 años de su asesinato, Netflix estrenó esta semana “Biggie: I Got a Story to Tell”, un documental con una mirada íntima sobre su vida y carrera.

La producción tomó cuatro años en realizarse y, además, es el primer proyecto aprobado por la familia del cantante. Algunas de las figuras que forman parte son Voletta Wallace -madre de Biggie- y Sean Combs -Puff Daddy-, artista y amigo de Smalls. Ambos también son productores ejecutivos.

La historia de The Notorious B.I.G. contada aquí busca profundizar en “sus influencias en su vida de joven que inspiraron su creatividad, su capacidad para estimular y evocar emociones con su juego de palabras visualmente estimulante, que fluía de una manera auténtica y convincente”, según Wayne Barrow, exagente del rapero, quien también fue productor de la película.

Pero el catálogo de Netflix cuenta con más títulos para los interesados en conocer el rap, a algunos de sus exponentes estadounidenses y su impacto e importancia. Aquí presentamos un listado de cinco producciones que exploran desde la historia de Dr. Dre (Andre Romelle Young), hasta el camino de Radha Blank, una dramaturga que decide probar suerte en el mundo del rap.

“HIP-HOP EVOLUTION” (2016)

De las producciones que incluimos en el listado, “Hip-Hop Evolution” es una de las más completas en abordar el género ya que cuenta con cuatro temporadas. A lo largo de los episodios se presenta, como el mismo título nos dice, la evolución del hip hop -especialmente del rap- en su lugar de origen: Estados Unidos.

Hace un recorrido histórico desde los años 70, con figuras como DJ Kool Herc y Afrika Bambaataa, hasta los años 2000, donde artistas como Missy Elliott, Kayne West y 50 Cent tomaron el escenario. También se menciona a grupos icónicos como Public Enemy, Wu-Tang Clan y Three 6 Mafia.

Otro punto interesante es que, a partir de mencionar a estos artistas, exploran los cambios y subgéneros dentro del mundo del rap. Mencionan la conocida rivalidad entre la Costa Este y la Oeste, la importancia de la toma de consciencia a través de las letras, la introducción de raperas como Lil´Kim, y la aparición del trap.

Cabe recordar que la serie canadiense, que se estrenó en el 2016, ganó el Premio Peabody ese mismo año y al siguiente fue galardonada con un Premio Emmy Internacional en la categoría Mejor Programa Artístico.

Otras de las figuras que aparecen en la serie son los artistas Tupac Shakur y Snoop Dogg, además de Suge Knight, cofundador del recordado sello discográfico Death Row Records. (Foto: Netflix)

“RAPTURE” (2018)

Netflix se juntó con Mass Appeal, uno de los medios más importantes de la cultura hip hop, para este proyecto. La docuserie “Rapture” pone sobre la mesa la importancia y el impacto de esta cultura a través de una colección de innovadores artistas. En cada episodio se muestran las historias de figuras como LOGIC, Nas, Dave East, T.I., Rapsody y 2 Chainz, entre otros.

La producción cuenta con una temporada de ocho episodios, donde se sumergen en la vida de los artistas con sus familias y amigos. Una especie de show en el que el televidente está en primera fila, acompañándolos al estudio de grabación y a giras, por ejemplo. “Hace mucho tiempo, cuando la cultura del hip-hop estaba en su fase gestacional, el poderoso mensaje que contenía no iba mucho más allá de los cinco condados de la ciudad de Nueva York. Hoy, la música rap es el latido del corazón de la Madre Tierra. Hemos estado contando historias sobre el hip-hop desde 1996, y es nuestro deber de hacerle justicia al movimiento”, comenta el director y productor ejecutivo de la serie, Sacha Jenkins.

“RAPERA A LOS 40″

Esta producción dista de los títulos anteriores ya que no explora el rap en sí, sino cómo este género musical es una herramienta para expresarse. Tras triunfar en el festival de Sundance, “Rapera a los 40″ se sumó al catálogo de Netflix el año pasado. La película explora la crisis de identidad de Radha Blank, una dramaturga y comediante que ve el rap como una oportunidad para el cambio, a puertas de cumplir 40 años. Frente a una carrera cuyo éxito va en caída, Radha se dedica a realizar un taller de dramaturgia para estudiantes de una secundaria pública en Harlem, Nueva York. A la par, decide convertirse en cantante de rap o MC, se bautiza como RadhaMUSPrime y da sus primeros pasos en el género.

En 2017, la guionista de series como “The Get Down” y “She’s gotta have it” formó parte del laboratorio de directores y guionistas de Sundance. En este espacio creo su autobiografía, que tres años después se transformó en este largometraje. Blank escribió, produjo, dirigió y protagonizó la cinta, que se grabó en blanco y negro.

La película es una comedia dramática de corte independiente, que ganó el premio a la Mejor Dirección - Drama USA en el último festival de Sundance. (Foto: Netflix)

“THE DEFIANT ONES” (2018)

Esta miniserie de cuatro capítulos examina la relación de amistad entre los productores Andre Romelle Young, más conocido como Dr. Dre, y Jimmy Iovine, dos personajes fundamentales en la escena hip hop, y de la música en general, de los Estados Unidos. El primero es un rapero, productor y empresario nacido en Compton, California. Él es uno de los artistas más consolidados en el mundo del rap y la producción lo explica así: desde sus inicios mezclando música en el club Eve After Dark, pasando por su periodo en Death Row Records, donde fue uno de los artistas fundadores con su álbum debut ‘The Chronic’, hasta llegar a los días en que descubrió al talentoso Eminem.

Simultáneamente nos presentan la historia del segundo, Iovine, un empresario y ejecutivo discográfico, que nació en Brooklyn, Nueva York. La serie nos muestra su trabajo con artistas como Bruce Springsteen, Patti Smith y Stevie Nicks. Luego, le llegó aún más éxito con Interscope Records, sello fundado en 1990, ya que puso en el mapa a bandas como Nine Inch Nails, No Doubt, y Marilyn Manson. Además, dio a conocer a representantes del gangsta rap, gracias a la adquisición del sello discográfico Death Row Records.

Uno de los recursos que mejor aprovecha “The Defiant Ones”, además de los testimonios de Dr. Dree y Iovine, son las entrevistas a artistas como Will.I.Am, Bono, Patti Smith, Snoop Dogg, Ice Cube, Gwen Stefani y Kendrick Lamar, entre otros.

“UNSOLVED: TUPAC & BIGGIE” (2018)

Sin duda alguna, dos de las pérdidas más lamentadas en el mundo del rap son las de Tupac Shakur (o 2Pac) y Biggie Smalls. No solo por que ambos fallecieron a los 25 y 24, respectivamente, cuando sus carreras estaban en pleno apogeo, sino por el misterio que hay detrás de sus asesinatos. A partir de estos sucesos nace “Unsolved: Tupac & Biggie”, serie de diez capítulos que recrea las investigaciones de las muertes de los raperos.

Sobre Biggie ya conocemos un poco: su álbum ‘Ready to Die’ (1994) fue aclamado por la crítica, lo que lo convirtió en el rey del rap de la Costa Este. Él es uno de los mayores representantes del rap gangsta, subgénero que en sus letras abordaba la vida de la calle, el proxenetismo, la venta de drogas y la violencia.

Como representante de la Costa Oeste está Lesane Parish Crooks, cuyo nombre artístico es Tupac Amaru Shakur, nacido en Nueva York. Además de su carrera en la música, fue actor, poeta y activista, ya que gran parte de su trabajo musical se destaca por abordar los problemas sociales a los que se enfrentaba, como la desigualdad, el racismo y la falta de oportunidades.

La producción aprovecha lo ocurrido para hablar de la cultura detrás del rap gangsta, de la enemistad entre los dos artistas y la lucha por el poder de dos sellos discográficos enfrentados: Death Row Records, a cargo de Suge Knight, en Los Ángeles y Bad Boy, de Puff Daddy, en Nueva York.

Los actores Wavyy Jonez (izquierda) y Marcc Rose (derecha), interpretan a Biggie y Tupac, respectivamente. (Foto: Netflix)

