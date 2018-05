"The Rain": nuestras impresiones sobre la nueva serie de Netflix

Los futuros apocalípticos se han convertido en un tema recurrente dentro de las obras de ficción y la cultura popular durante los últimas dos décadas. Netflix es sobradamente consciente de ello y por ello apostó por la producción europea "The Rain".

La serie está ambientada en una Dinamarca en ruinas debido a que un misterioso virus, que se transmite por la lluvia, ha aniquilado a la mayor parte la población. Es en ese mundo hostil que los hermanos Simone (Alba August) y Rasmus (Lucas Lynggaard Tønnesen) deberán sobrevivir.

La simple lectura de la premisa invita a mirar a referentes previos, siendo "The Walking Dead" el más obvio de ellos. Despierta interés el comprobar de qué forma "The Rain" logra que un fenómeno natural ocupe el rol de los zombis como gran condicionante del desarrollo de la historia y de las relaciones entre los seres humanos.

Tráiler de "The Rain". (Video: Netflix)

Una vez hecha la comparativa, se debe precisar que hay una diferencia crucial: la serie de Netflix sugiere la posibilidad de un remedio para los males desde un inicio. La clave está en Rasmus y su padre científico, Frederik (Lars Simonsen), quien ha desaparecido.

El inicio no es precisamente cautivador, pero "The Rain" toma vuelo a partir del segundo capítulo, que brinda más de contexto e introduce al resto de personajes que terminan de moldear el reparto.

Es en este punto que la inocencia de Simone y Rasmus se ve confrontada por la amargura del recién presentado Martin (Mikkel Boe Følsgaard), quien lidera un grupo de sobrevivientes al que los hermanos terminarán acoplándose.

Más allá del carisma de otros personajes como Beatrice (Angela Bundalovic), Jean (Sonny Lindberg) o Lea (Jessica Dinnage), es Martin quien probablemente tenga el trasfondo que mejor explica el paso de una sociedad culta y civilizada a una en la que la brutalidad y la pugna por los alimentos parecen ser la única ley.

"The Rain" está ambientada en una Dinamarca destruida, donde unos pocos sobrevivientes luchan por seguir subsistiendo. (Foto: Netflix)

En ese sentido, merece mención la forma en la que la producción original de Netflix retrata visualmente a la desolada Dinamarca, por contraparte a la imagen de prosperidad que transmite dicho país en el presente.

Más allá de estos aspectos positivos, hay pasajes en los que la trama no se siente tan natural y en ello tiene mucho que ver la presencia de la letal lluvia como elemento narrativo.

Muchos de los momentos de tensión se sienten auténticos cuando involucran únicamente a las personas, pero lucen forzados cuando la lluvia aparece. En términos sencillos, podemos decir que cada vez que el agua cae del cielo, no tardará en surgir un conflicto, lo que atenta contra la sorpresa que requieren muchos pasajes.

Debido a su naturaleza y el género en el que se enmarca, "The Rain" no tendría por qué desmenuzar rápidamente el misterio detrás de la lluvia y la enfermedad que contiene; sin embargo, hay momentos en los que lo poco que se sabe no parece ser demasiado coherente.

Frederik, padre de dos de los protagonistas, es una figura misteriosa a lo largo de la primera temporada de "The Rain". (Foto: Netflix) difusión

Dejan duda detalles como que el mojarse los pies sea más peligroso que aspirar el vapor o el que la destilación simple y artesanal del agua garantice su consumo directo.

Abordando otras interrogantes, queda la impresión de que el rol de Frederik podría haberse insinuado mejor, sin necesidad de revelar pasajes vitales de la trama futura.

¿Todo ello significa que la serie sea mala? Definitivamente, no. De hecho, las actuaciones son bastante decentes y las revelaciones que se van haciendo llegan a envolver al espectador.

A nivel visual, "The Rain" cumple con su cometido y, pese a enmarcarse en un contexto desolador, el trabajo de Netflix no se regodea en la amargura o la ausencia de esperanza, un límite que no es fácil de manejar en esta clase de producciones.

- MÁS DATOS -

La primera temporada de "The Rain" tiene ocho episodios de una duración aproximada de 40 minutos cada uno.

Netflix ha catalogado la serie para mayores de 16 años.