El acoso escolar se intensifica en la segunda temporada de "13 Reasons Why", donde personas que tienen mucho que perder buscarán evitar que la verdad en torno a la muerte de Hannah Baker salga a la luz. Netflix lanzó este martes el primer tráiler de la historia.

En las nuevas imágenes de "13 Reasons Why" se aprecia que Bryce (Justin Prentice) no solo habría violado a Hannah y Jessica, sino a otras jóvenes. "Hannah no fue la única", "él no va a parar" son algunos de los mensajes que Clay Jensen (Dylan Minnette) recibe en su casillero.

"13 Reasons Why" temporada 2 - tráiler. (Video: Netflix)

La serie de Netflix muestra en el adelanto que hay decenas de fotos donde alumnos de la escuela donde estudió Hannah Baker aparecen en situaciones comprometedoras, presuntos delitos que podrían cambiar el destino de los perpetradores.

Ellos, como es el caso de Bryce, no piensan ir a la cárcel o ver su futuro académico comprometido por el caso Hannah Baker y sus ramificaciones. Por ello Clay Jensen y otras personas que pueden ser decisivas en el juicio son amedrentadas.

Uno de los personajes clave en lo nuevo de "13 Reasons Why" es Jessica (Alisha Boe), víctima de Bryce sobre la cual se desata una campaña de desprestigio, al punto de que considera innecesario decir la verdad. ¿Contará la verdad o mantendrá silencio? Lo sabremos en unos días.



En su primera temporada, "13 Reasons Why" de Netflix contó los motivos que llevaron a la adolescente Hannah Baker (Katherine Langford) a cometer suicidio. Ella grabó 13 cintas de audio con su testimonio, las cuales se convertirían en prueba para condenar a quienes le hicieron daño.

DATO

"13 Reasons Why" temporada 2 llega a Netflix el viernes 18 de mayo.