Netflix y la realizadora Ava DuVernay fueron demandados por difamación en relación a la técnica de interrogación Reid utilizada supuestamente contra los protagonistas de la serie “When They See Us”.

Basada en un caso real, la serie nominada al Emmy cuenta la historia de cinco adolescentes de color que fueron condenados por el asalto y violación de una mujer blanca en Central Park, Nueva York, en 1989. Sin embargo, investigaciones posteriores mostraron que los jóvenes que fueron conocidos como los 'Cinco de Central Park' fueron coercionado a confesar por la policía.

En particular, en el capítulo cuatro de la serie limitada el detective Michael Sheenan es criticado por la fiscal Nancy Ryan por utilizar la "universalmente rechazada" técnica Reid para coercionar las confesiones de los jóvenes.

"Yo ni siquiera sé qué diablos es la técnica Reid", le contesta Sheenan. "Solo se lo que me enseñaron. Se lo que me pidieron hacer y lo hice".

John E. Reid & Associates, la compañía fundada por el creador de la técnica de interrogación que lleva su nombre, afirma que Netflix y Ava DuVernay "publicaron afirmaciones en 'When They See Us' en un intento de causar que la técnica Reid fuera condenada".

Según Deadline, la empresa busca un monto no específico por daños y de las ganancias de la serie de Netflix, además de la desaparición del show hasta que se retiren las líneas que condenan la técnica Reid.

Si bien no se especifica que las interrogaciones fueron realmente hechas utilizando la técnica inventada por John E. Reid, la firma que lleva su nombre asegura que Ava DuVernay y Netflix "fabricaron una escena diseñada para transmitir a las audiencias una conversación que ellos hicieron, incluyendo falsas afirmaciones a la técnica Reid".

Cabe señalar que esta técnica de interrogación, en la que los policías hacen creer a los sospechosos que las evidencias ya los muestran culpables, ha sido muy criticada por causar confesiones falsas y está prohibida en países como Alemania.