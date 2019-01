Netflix: Zack Snyder regresará a la dirección con la cinta "Army of the Dead"

El cineasta estadounidense Zack Snyder se sentará de nuevo en la silla de director con la cinta de zombis "Army of the Dead", que distribuirá la plataforma digital Netflix, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.



Se trata del primer proyecto como director de Snyder desde que abandonara "Justice League" (2017) en la última fase del rodaje por el suicidio de su hija Autumn.

Joss Whedon completó el rodaje de esa película de superhéroes mientras que Zack Snyder y su esposa, Deborah Snyder, colaboradora habitual como productora en los proyectos de su marido, se mantuvieron desde entonces fuera de los grandes focos de Hollywood.



El matrimonio Snyder se pondrá al frente ahora de "Army of the Dead", una cinta que narrará la historia de un grupo de mercenarios que, en medio de una epidemia zombi en Las Vegas (EE.UU.), se la juega para dar el último atraco en plena zona dominada por los muertos vivientes.



"En esta película no voy a tener las manos atadas", señaló Snyder.



No es la primera experiencia del realizador en el cine de zombis, ya que su ópera prima como director fue una nueva versión de "Dawn of the Dead" que se estrenó en 2004.



Su carrera posterior incluyó exitosas películas como "300" (2006) y "Watchmen" (2009), y tres cintas pertenecientes al universo cinematográfico de DC Comics y Warner Bros.: "Man of Steel" (2013), "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) y la ya mencionada "Justice League".