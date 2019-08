"La niñera 2": fecha de estreno en Netflix, sinopsis y qué pasará en la secuela de la comedia de terror

Después de do años de su estreno, “La niñera” (“The Babysitter” en su idioma original), una comedia de terror protagonizada por Samara Weaving, Judah Lewis, Hana Mae Lee, Robbie Amell y Bella Thorne, vuelve para una secuela, así lo anunció Netflix el 16 de agosto de 2019.

Según Production Weekly, McG (“Terminator: Salvation”, “Campamento alienígena”) será el encargado de dirigir esta película, tal como lo hizo con la anterior. La cinta del 2017 contó con el guion de Brian Duffield, pero esta secuela será escrita por el showrunner de “American Vandal” y co-creador de “Zach Stone is Gonna Be Famous”, Dan Lagana.

El rodaje de “La niñera” 2 empezará el próximo mes de octubre y probablemente terminará el Día de Acción de Gracias, por lo que podría estrenarse entre 2020 y 2021.

SINOPSIS DE “LA NIÑERA 2”

Netflix aún no ha revelado de que tratará la próxima comedia de terror, si continuará la historia de los mismos personajes o contará con nuevos protagonistas. Pero, por si no lo recuerdas o simplemente no estabas al tanto de ello, te dejamos la sinopsis de la anterior película.

“The babysitter” sigue a Cole Johnson, un niño de 12 años que queda cautivado por su atractiva y extravagante niñera, quien, aunque tiene la apariencia de un ángel, oculta un terrorífico secreto que no tardará en ser descubierto.

Una noche, por sugerencia de su amiga, Melanie, Cole se despierta en medio de la noche para ver lo que hace su niñera mientras él duerme, pero lo que empieza como un juego típico de adolescentes rápidamente se convierte en un rito satánico, y sin darse cuenta Cole se vuelve parte del siniestro plan de su niñera.

TRÁILER DE “LA NIÑERA 2”

“La niñera” 2 todavía no cuenta con tráiler, pero teniendo en cuenta el final del rodaje, las primeras imágenes probablemente saldrán en el 2020.

ACTORES Y PERSONAJES

Todavía no se conoce a los actores que integran el reparto de la secuela de “La niñera”, pero este fue el elenco de la cinta de 2017.



Samara Weaving como Bee, la atractiva niñera de Cole.

Judah Lewis como Cole, un niño de 12 años cuyos padres todavía contratan a una niñera cuando salen.

Hana Mae Lee como Sonya, amiga gótica de Bee y parte de su culto.

Robbie Amell como Max, amigo deportista de Bee que es parte de su culto.

Bella Thorne como Allison, amiga animadora de Bee, que es parte de su culto.

Andrew Bachelor como John, amigo de Bee y parte de su culto.

Emily Alyn Lind como Melanie, vecina y amiga de Cole que secretamente está enamorada de él.

Leslie Bibb como la madre de Cole

Ken Marino como el padre de Cole

EQUIPO CREATIVO

Dirección: McG

Guion: Dan Lagana

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “LA NIÑERA 2”?

La secuela de “La niñera” aún no tiene fecha de estreno oficial, pero teniendo en cuenta que las grabaciones concluirán a fines del 2019, es posible que llegue a Netflix entre el 2020 y 2021.