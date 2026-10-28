Durante la última década no hay papel más personal para Owen Wilson que aquel que interpreta en “Stick”, una comedia que usa el golf para hablar de caídas, orgullo y segundas oportunidades. Su personaje es un exprofesional al que todos dieron por acabado, y esa premisa le toca de cerca, porque el deporte que debe dominar en pantalla fue la pasión de su padre. Por eso la segunda temporada, que se estrena el 4 de noviembre en Apple TV, es también un regreso a su historia familiar.

“Ese miedo no me ha pasado con otras cosas en las que se suponía que debía tener un talento, ni siquiera con tocar el saxofón, con el que nunca progresé”, comenta Wilson, quien da vida a Pryce Cahill, un exgolfista profesional al que se le derrumbaron la carrera, el matrimonio y el trabajo. En la primera temporada, Pryce apostaba su futuro por Santi, un adolescente de talento fuera de lo común, cuya relación va llevando a Pryce nuevamente al circuito profesional.

Owen Wilson interpreta a Pryce Cahill en “Stick”, comedia deportiva que, además de protagonizar, produce como productor ejecutivo. La serie fue creada por Jason Keller.

En la primera temporada, Wilson confesó que temía parecer falso, que el público no creyera su actuación como golfista, o peor, que él mismo no se considerara lo suficientemente bueno. Es algo que, asegura, no le ha pasado con otros proyectos. La razón detrás de los miedos es su padre, Robert Andrew Wilson, ejecutivo de televisión fallecido en 2017 y gran aficionado al golf, deporte que sus hermanos Luke y Andrew aprendieron de niños y que Owen, zurdo en una casa de diestros, nunca adoptó.

“Incluso el cómo sostener el palo de golf me daban miedo porque no quería parecer falso. Esta temporada me sentí definitivamente más cómodo. De niño jugué fútbol americano en Dallas, y a veces cuando veo una película donde el actor lanza el balón, pienso: ‘este tipo no sabe lanzar y se supone que es el mariscal de campo’. No quería que la gente pensara lo mismo de mí, que dijera: ‘este tipo no es golfista’”, menciona Wilson.

La primera temporada de “Stick” se estrenó en Apple TV+ el 4 de junio de 2025. Fue renovada para una segunda entrega cuando concluyó su emisión, en julio de ese año.

Segundas oportunidades

“No hay segundos actos en la vida estadounidense”, escribió F. Scott Fitzgerald en sus notas para su novela inconclusa “El último magnate”. Wilson repite la frase antes de responder otras preguntas. La idea no apunta a que no existan segundas chances en sí, explica el actor, sino que apunta a que, cuando alguien alcanza la cima y luego cae, sea en los negocios, la política o el espectáculo, la sociedad estadounidense rara vez le permite reinventarse. Ese es, precisamente, el tema que aborda la serie.

Pryce encontró en Santi, el joven prodigio de la primera temporada que interpreta Peter Dager, una forma de volver al juego a través de otro. Su relación mezcla mentoría y rescate mutuo, con el caddie Mitts (Marc Maron), la exesposa Amber-Linn (Judy Greer) y el rival Clark Ross (Timothy Olyphant) alrededor.

Junto a Peter Dager, el elenco regresa con Mariana Treviño (Elena) y Lilli Kay (Zero), además de los ya mencionados Marc Maron, Judy Greer y Timothy Olyphant. Además, para esta nueva temporada se integra la actriz Rhea Seehorn.

“Creo que es algo que todos anhelamos; hay cosas que miramos hacia atrás y sentimos que ahora podríamos hacerlas mejor. Incluso viendo el partido de fútbol de mi hijo pequeño pienso: ‘me encantaría entrar ahora, dominaría este juego’”, confiesa el actor que practicó durante meses para considerarse apto para grabar esta serie.

La nueva temporada suma al elenco a Rhea Seehorn, ganadora del Globo de Oro y conocida por “Better Call Saul” y “Pluribus”, quien interpreta a Amanda, la nueva entrenadora de Pryce. Entre ambos surgen momentos dulces y delicados en los que ninguno logra decir lo que realmente siente. “Soy una gran fan del trabajo de Owen. Sentí que era justo lo que necesitaba en ese momento. Estaba entusiasmada de volver a la comedia, a los elementos de comedia romántica, alejarme un poco del drama”, afirma ella.

En la nueva temporada, Pryce va tras ese regreso al golf profesional, mientras Santi da el siguiente paso hacia el circuito. Por otro lado, en la vida personal de Wilson, el papel que interpreta aún lo mantiene practicando. “Mi tenis, que no sé si alguna vez fue gran cosa, ahora ha quedado totalmente olvidado porque tengo que dedicarle mucho tiempo al golf. No me queda otra: así es el trabajo”.