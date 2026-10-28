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Resumen

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La segunda temporada de “Stick” se estrenará el miércoles 4 de noviembre con dos episodios. Luego habrá uno por semana hasta el final de temporada, el 30 de diciembre.
La segunda temporada de “Stick” se estrenará el miércoles 4 de noviembre con dos episodios. Luego habrá uno por semana hasta el final de temporada, el 30 de diciembre.
Por Ángel Navarro Quevedo

Durante la última década no hay papel más personal para Owen Wilson que aquel que interpreta en “Stick”, una comedia que usa el golf para hablar de caídas, orgullo y segundas oportunidades. Su personaje es un exprofesional al que todos dieron por acabado, y esa premisa le toca de cerca, porque el deporte que debe dominar en pantalla fue la pasión de su padre. Por eso la segunda temporada, que se estrena el 4 de noviembre en Apple TV, es también un regreso a su historia familiar.

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