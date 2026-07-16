Por Alfonso Rivadeneyra García

“Si pestañeas no me verás”, dice al otro lado del Zoom Tom Wlaschiha, actor alemán. Horas después reviso otra vez “Munich” (Steven Spielberg, 2005) y por fin creo distinguir a su personaje, un periodista, quien está en una habitación de monitores que sintonizan la tragedia en ciernes: la masacre de atletas en las olimpiadas de 1972. Un rol mínimo, de solo unos segundos, pero que él recuerda con aprecio.

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