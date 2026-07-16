“Si pestañeas no me verás”, dice al otro lado del Zoom Tom Wlaschiha, actor alemán. Horas después reviso otra vez “Munich” (Steven Spielberg, 2005) y por fin creo distinguir a su personaje, un periodista, quien está en una habitación de monitores que sintonizan la tragedia en ciernes: la masacre de atletas en las olimpiadas de 1972. Un rol mínimo, de solo unos segundos, pero que él recuerda con aprecio.

“Tenía una peluca formidable, puede que por eso no me reconocieras. Fui actor por 10 años, pero los primeros siete u ocho solo hacía teatro. Estuve con diferentes compañías en Alemania, no hice nada de cine”, indica el intérprete en conversación con El Comercio. Al momento de esta entrevista el actor que integró el elenco de “Juego de tronos” estuvo en el Italian Global Series Festival 2026, desarrollado en la ciudad costera de Rimini. Una semana de jornadas entre creadores de ficción y, por supuesto, la brisa del mar Adriático.

“Empecé en cine bastante tarde, ya estaba a finales de mis veintes. Por supuesto, es importante que consigas la oportunidad de trabajar con diferentes directores, y si tienes la oportunidad de trabajar con Spielberg, incluso si es solo por un día, es genial”, añade Wlaschiha, quien fue a Italia en calidad de juez de la categoría Serie Limitada.

La televisión, un medio de cambios

Wlaschiha tiene ya tres décadas como actor, pero no siempre estuvo en la pantalla. Arrancó en el teatro, luego pasó al cine, la televisión y, en 2012, el mundo lo conoció en “Juego de tronos” por interpretar a Jaqen H’ghar, asesino experto de Braavos, quien se hace amigo de Arya Stark (Maisie Williams) y le promete matar a tres personas que ella elija.

“No sé si fue mi gran salto a Hollywood, pero como tú dijiste, fue un rol memorable. Y estuve muy feliz de ser parte de esa serie porque se volvió un fenómeno global”, cuenta el actor. Si bien hay quienes tienen suficiente fortuna como para estar en una de las series más vistas de la historia, son menos los que trabajaron en dos. El alemán también integró la cuarta temporada de “Stranger Things”, donde fue un guardia soviético.

Tom Wlaschiha en la alfombraroja del Italian Global Series Festival 2026 en Rimini, Italia. / Daniele Venturelli

Aparte de las audiencias, ambas historias tienen en común el haber costado más que la mayoría de series. Cuando “Juego de tronos” filmó su episodio piloto, se estima que costó 10 millones de dólares, cifra inédita para la época. Se estima que cada episodio del final de “Stranger Things” costó entre 50 y 60 millones de dólares.

"“No sé si ['Juego de tronos'] fue mi gran ingreso a Hollywood, pero como tú dijiste, fue un rol memorable. Y estuve muy feliz de ser parte de esa serie porque se volvió un fenómeno global". Tom Wlaschiha, actor.

Le pregunto al actor de este incremento. “Es muy difícil para mí responder. O sea, esos números… es una increíble cantidad de dinero, pero al mismo tiempo es abstracto para mi porque, sí, ambas series que mencionas fueron fenómenos globales, así que creo que la ganancia de cada mercado existe y justifica, de cierta manera, el presupuesto”.

“Personalmente, creo que es genial que tengas un gran presupuesto porque te da mucha oportunidad y, además, te da tiempo de filmar algo diligentemente. Pero me parece que no se trata tanto del presupuesto. Si tienes un buen guion y un buen elenco, entonces todavía puedes contar una gran historia de una manera interesante y no estoy seguro que tener presupuestos cada vez más grandes sea el modo de proceder”, añade.

Tarea imposible

La vida de un actor está bajo constante escrutinio. Todo el mundo es un crítico y opiniones no faltarán hasta de la performance más breve. Ahora, ¿Quépasa cuando un actor juzga el trabajo de sus compañeros? Porque esa fue su vida por unos días en el festival.

“Es extremadamente difícil juzgar el trabajo de un actor. Es comparar peras con manzanas. Normalmente tendrías a cada actor en competencia interpretando el mismo papel; tal vez [así] podrías juzgarlo de alguna manera. Pero como son roles diferentes, es muy difícil. Se trata de gusto personal”, sostiene.

Horas después de esta conversación se conocerían a los ganadores; la serie chilena “Raza brava”, que Wlaschiha vio y juzgó, se llevó tres galardones. “El jurado consiste de cinco personas, pero no nos tomó mucho en llegar a un veredicto porque la votación fue bastante unánime cuando se trató de decidir qué serie ganaría los premios. Estuvimos buscando más la originalidad de la serie o algo que no hayamos visto antes, o una nueva aproximación. Eso es lo que buscábamos”, dice Wlaschiha.

La entrevista termina y el actor cuenta que estuvo cerca de venir a Lima para una comic con, pero no pudo por un tema de trabajo. “Si la oportunidad surge de nuevo, entonces estaré feliz de ir al Perú y comer un muy buen ceviche”. Le tomaremos la palabra.