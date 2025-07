“No siento que la historia [de “Drake & Josh”] haya terminado”: una entrevista con Drake Bell, que viene al Perú

“No te castigaron por mentir, te castigaron por mentir terriblemente”. Frases como esta pasaron al recuerdo y de vez en cuando resurgen en redes sociales, como aquella del episodio donde los protagonistas simulan estar en un robo y uno de ellos dice “oye, tranquilo viejo”; esa ya es un meme, y quien la dijo, Drake Bell (39), desarrolló una carrera no solo como actor, sino como músico. Él estuvo en Perú en 2018 por el festival Vivo x el Rock y ahora vuelve este 2025 en marco del evento Geek Festival, donde ofrecerá un concierto acústico, se tomará fotos con sus fans y participará en un meet and greet.

Hijo de la televisión

“Lo recuerdo como si fuera ayer”, dijo Drake Bell a El Comercio cuando, vía Zoom, le mostramos una escena del primer episodio de la serie. Allí Megan (Miranda Cosgrove) acaba de poner salsa picante en la comida de los protagonistas, uno de ellos Bell y el otro interpretado por Josh Peck. Impactados por el picor intenso, hacen lo que sea para aliviarse; Josh se bebe el agua del florero, Drake se lanza de cabeza a una pecera.

“Lo interesante de esta escena es que fue el primer episodio y tuvimos que filmarla dos veces. Esta es la segunda vez que la filmamos, lo cual fue divertido porque llegué a ver el piloto, donde, por ejemplo, no tumbé la pecera y no aparecí con el pez en mi boca. Luego de ver el primer piloto pensé ‘hay mucha fisicalidad, esto podría ser mucho más divertido’”, contó el artista, quien se atribuye la idea de que su personaje apareciera con un pescadito en la boca tras resurgir de la pecera.

En los últimos meses Drake Bell ha sido objeto de múltiples comentarios en redes sociales, esto en marco de su aparición en la serie documental “El lado oscuro de la fama infantil” (“Quiet on Set”), donde reveló haber sido víctima de abuso sexual por Brian Peck, coach vocal de Nickelodeon que acabó en la cárcel. Bell ha comentado este tema en varias entrevistas, pero prefirió no hacerlo en la conversación con este Diario; de hecho, estuvo a punto de solo aceptar preguntas por escrito.

Aparte de esta historia, el actor y músico fue sentenciado en 2021 a dos años de libertad condicional por haber puesto en peligro a una menor de edad que conoció por internet y que asistió a uno de sus conciertos en 2017. “Mi conducta estuvo equivocada”, dijo en el Bell juzgado. Al final, Bell no dio la cara en entrevista con El Comercio; prefirió que su cámara permanezca apagada. No queda más que adivinar su semblante al responder.

"Me despierto todos los días queriendo hacer música"

—Drake, has estado en el negocio desde que tienes cinco años. ¿Cómo era para ti en el inicio? ¿Como un juego, tal vez?

Pues esa es una buena forma de decirlo, pero también, aunque yo era muy joven, lo tomé muy seriamente. Sabía que esta era una profesión, sabía que esto era un arte y algo que tomarse seriamente. Esa era mi actitud al crecer, “esto es divertido, es algo que me gusta hacer”, pero también es algo en lo que, si quieres ser realmente bueno, tienes que tomártelo con seriedad. Creo que es como la diferencia entre alguien que juega fútbol en la escuela por diversión y quien lo hace después. Y la diferencia en la práctica, en el tiempo que se invierte en el juego, es la diferencia entre un profesional y alguien que juega el fin de semana.

Junto a Josh Peck en una foto promocional de "Drake & Josh" temporada 1. / Nickelodeon

—O sea, siempre te sentiste como un profesional cuando eras niño.

Sí. O sea, eso es a lo que aspiraba. Sabía que quería llegar a un nivel que requeriría un nivel de dedicación como el de Michael Jordan o Lionel Messi.

—Volví a ver el primer episodio de “Drake & Josh” y no pude evitar notar que estaba escrito de forma muy meticulosa. Realmente estableció cuán distintos eran los protagonistas.

Sí. O sea, eso era lo genial de nuestra química. Había una serie en los años 70 que era muy popular, “La pareja dispareja”. Y esa fue realmente la base para la relación mía y de Josh. En “La pareja dispareja” tenías a dos mejores amigos que vivían juntos”. Uno era extremadamente limpio y ordenado, y su amigo era un periodista deportivo cuyo cuarto era un total desastre; no le importaba nada, tiraba su comida al suelo, era ruidoso, odioso, usaba malas palabras y era el completo opuesto de su amigo, pero vivían juntos y eran mejores amigos y, de alguna manera, funcionaban. Sus personalidades opuestas se complementaban. Y eso era lo que realmente funcionaba de mi relación y la de Josh.

—De otro lado, desde un principio la serie se apoyó en el hecho de que tú eras un músico. ¿Cómo empezó tu amor por la música?

Empecé solo como un fan. Amaba la música, siempre la escuchaba, era un gran fan del rock clásico y luego, cuando me volví fan de bandas, me obsesioné con ellas. Eventualmente, cuando tenía 10 u 11 años, [me puse a pensar] cómo hacer música y lo más fácil en lo que pude pensar para empezar era tocar la batería, así que me compré una. Me di cuenta que la batería es realmente difícil, además de que tenía que estar al fondo de la banda y yo quería escribir las canciones y cantarlas, así que tuve la oportunidad de filmar una película donde tocaba la guitarra, y luego tuve la guitarra en mis manos. El resto es historia, ya no pude dejarla.

—¿Qué te hace sentir que una de tus canciones, “I Found a Way”, esté indivisiblemente vinculada a esta serie?

Es asombroso, ese es el punto de “I Found a Way”. Cuando grabamos el primer piloto, estaban usando una canción de Lenny Kravitz para el tema de apertura y cada vez que la veía, pensaba que si fuese un niño en otra habitación no sabría si este es un comercial o un video musical; no sabría que es ‘Drake & Josh’ porque solo es una canción que ya ha sido lanzada. Así que propuse la canción como una forma de decirle a la audiencia que “Drake & Josh” está siendo transmitida. Así que es genial de que hiciéramos eso.

—Un comentario en YouTube de la canción decía “es bastante asombroso que él haya escrito esa canción a los 15 años”. Pero dime, ¿lo fue?

O sea, a los 15 años solo trataba de hacer cosas. No pensé que estaba impresionando a nadie. Solo trataba de hacer el trabajo y convencer a algunas personas de poner mi canción en esta serie. No pensaba realmente en nada más.

—Estuve viendo la entrevista que diste hace unos meses a Josh Peck en su podcast. La química entre ustedes parecía intacta; por momentos se sentía como ver la serie original. ¿Fue así para ti también?

Oh, sí. Cada vez que me junto con Josh es como si hubiésemos estado juntos ayer. O sea, nuestra química es impecable.

—Uno de los comentarios al video YouTube decía “estos tíos no saben lo importantes que fueron para toda una generación de gente”. Dime, Drake, ¿en qué momento te diste cuenta de lo importante que era la serie?

¿Sabes? Mientras más se transmite la serie por streaming, mientras más la pasan por TV en todo el mundo, cada día que salgo hacia el público y tengo más reacciones… así que es un asunto del día a día.

—Además, la serie duró solo cuatro temporadas, lo cual parece un tiempo decente, ¿verdad? Muchas series en la actualidad abusan de la hospitalidad del público.

Es como “Los recién casados” (1955), que solo tuvo 39 episodios; es una de las sitcoms de TV más clásicas de todos los tiempos. Nosotros tuvimos solo 56 episodios y es increíble el impacto que tuvimos con tan poca duración.

—¿Cómo te sentiste cuando la historia terminó? ¿Querías que continuara, te sentiste aliviado tal vez?

No. Realmente no siento que la historia haya terminado, en especial para nuestros personales. [Ellos] podrían vivir para siempre.

Drake Bell contó a El Comercio que busca concentrarse en su carrera como músico más que como actor. / Drake Bell Entertainment

—“Drake & Josh” acabó hace 18 años. Después de todo este tiempo, ¿qué buscas en todo proyecto de cine o TV que se cruza en tu camino?

Solo me estoy enfocando en la música. Me despierto todos los días queriendo hacer música. Estoy trabajando en una película actualmente pero, ¿sabes?, tiene que ser algo en lo que de verdad esté interesado. Tiene que ser divertido, tengo que estar involucrado produciendo, dirigiendo o escribiendo o en algún aspecto creativo del proyecto. No solo estoy interesado en audicionar y esperar que alguien me elija para una serie o algo. Eso no es interesante para mí.

—No podemos hablar de “Drake & Josh” sin mencionar a Miranda Cosgrove. Ella era muy jovencita cuando empezó la serie. ¿Cómo era trabajar con ella?

Ella era asombrosa. Era una niñita, una “bebé”; creo que tenía siete años en el primer episodio. Ella era adorable. Era como tener una nueva hermanita en el set. Fue genial.

—Cada cierto tiempo surge la noticia de un potencial ‘revival’ de “Drake & Josh”. Si alguna vez ocurre, ¿Qué te gustaría ver en esa versión de la serie?

Me gustaría ver a Josh y a mí hacer cualquier cosa. Podría ser una continuación de la serie; lo cual no creo que sería interesante, creo que sería más genial si fuese algo nuevo. Pero como decías con el podcast, nos pones a Josh y a mí en una habitación y presionas “grabar”. Podría ser cualquier cosa.