"On My Block", temporada 3: fecha de estreno, personajes y qué pasará en los nuevos episodios de la serie

On My Block, temporada 3: fecha de estreno en Netflix, tráiler, qué pasará, actores y personajes | “On My Block” tendrá tercera temporada. Netflix confirmó la renovación de la serie el pasado 29 de abril a través de un tuit acompañado de un video que reúne mensajes de los fans. Además, el servicio de streaming confirmó que el rodaje de los nuevos episodios empezará este año en Los Angeles.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la showrunner Lauren Iungerich dijo: "Todo el equipo de ‘On My Block’ está más que emocionado y agradecido de continuar contando esta historia singularmente divertida e importante con una tercera temporada. Hace cuatro años, tuve la idea de hacer un programa para adolescentes que no se veían representados en la televisión y hacerlo de la manera correcta. Hoy, todos hemos visto a una generación de niños expresar con pasión cómo este programa los hace sentir y escuchar”.

“Como cineastas, conectamos a las personas de manera indirecta, por lo que es importante hacer ese trabajo correctamente; para asegurarse de que se lo digan de la manera más auténtica posible, lo que significa rodearse de personas, delante y detrás de la cámara, como las personas en su narrativa. La representación y la inclusión enriquecen nuestras vidas y el arte. En cada turno. Porque no podemos simplemente invitarnos a la fiesta, tenemos que pedirnos bailar", agregó.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “ON MY BLOCK”

La tercera temporada de “On My Block” aún no tiene tráiler oficial, pero teniendo en cuenta las entregas anteriores, el avance completo podría salir unas semanas antes del estreno de los nuevos episodios.

fam, our mentions will never be the same 😂 #OnMyBlockS3 is officially on the way! pic.twitter.com/4o9NHZ854J — On My Block (@OnMyBlock) 29 de abril de 2019

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “ON MY BLOCK”?

En la segunda temporada de “On My Block”, luego de sobrevivir al disparo que recibió al final de la entrega y perder a Olivia, Ruby intenta sin éxito volver a ser quien era de varias maneras. En cuanto a César y Monse, la pareja atraviesa por varios altibajos que los hace distanciarse.

Por otro lado, los protagonistas descubren cómo lavar el efectivo que Spooky usa para garantizar la seguridad de César. Sin embargo, en lugar de entregarle el dinero a los Profetas, la pandilla rival, lo cambian por los billetes marcados del atraco Los Santos. En consecuencia, toda la pandilla rival es arrestada por la policía.

En la última escena, tras anunciar que se marcha de Freeridge, Monse se despide enojada de Ruby, César y Jamal, quienes no le creen, y en ese momento aparece una camioneta negra, tres hombres encapuchados descienden y secuestran a los cuatro jóvenes.

¿Quién está detrás del rapto? Tal vez los Profetas consiguieron salir de prisión de alguna manera y buscan venganza. ¿Y si Monse, Jamal, Cesar y Ruby fueron secuestrados por alguien que quiere protegerlos? ¿Los federales? ¿Los Santos? Todas estas dudas podrían resolverse en una tercera temporada.

¿Quiénes secuestraron a Monse, Jamal, Cesar y Ruby? (Foto: Netflix) ¿Quiénes secuestraron a Monse, Jamal, Cesar y Ruby? (Foto: Netflix)

¿QUIÉN SECUESTRO A LOS PROTAGONISTAS?



"Bueno, no quiero decirte nada porque creo que lo revelaría. Básicamente, lo que puedo decirles es que (el final) nos está preparando para la temporada 3”, comentó Lungerich a Entertainment Weekly.



“Tendrá sentido totalmente cuando se revele, pero no es lo que uno esperaría. Creo que eso es lo divertido del show. Los niños son tan locos. Estaban tan enojados con nosotros el año pasado que estaban tan emocionados y frustrados por ese desgarrador final”.

"Sabíamos que no podríamos duplicar totalmente lo que hicimos la temporada pasada, simplemente sería redundante. Pero sabíamos que necesitábamos un buen suspenso porque ese es nuestro programa; es sorprendente y tenemos que mantener a la audiencia que quiere tener el mismo fervor para volver y ver la temporada tres, lo que creo que hemos logrado".

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “ON MY BLOCK”?

La tercera temporada de “On My Block” aún no tiene fecha de estreno oficial, pero posiblemente los nuevos episodios de la serie de Netflix lleguen en el 2020, tal vez a fines de marzo.