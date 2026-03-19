Detrás de cada encuentro deportivo hay una historia para el que quiera escucharla. De ahí que la ficción haya tomado estas disciplinas para hacer series y películas donde el trabajo en equipo y la rivalidad son elementos centrales; qué mayor conflicto que tener a dos escuadras en lucha por un título.

Ese fue el caso de “Once” (2017-2019), serie de Disney+ orientada a niños y jóvenes con un total de 220 episodios en tres temporadas. Un equipo de fútbol escolar donde los jugadores resuelven problemas internos, aprenden a trabajar con los demás, y donde lo que se vive en la cancha tiene su equivalente a lo que ocurre fuera de ella. Tras seis años de ausencia la ficción estrena nuevos episodios, donde el protagonista Gabriel ‘Gabo’ Moreti (Mariano González-Guerineau) vuelve a sus orígenes, el equipo de los Halcones Dorados. El ahora profesional del fútbol europeo tiene que salvar a su alma mater del desastre.

El primer episodio de “Once: Nueva generación” pone al protagonista en pleno partido desde el estadio del Atlético de Madrid, en una secuencia que llama la atención por el detalle de su factura, con una ambición inédita para esta saga. “Fue muy complicada esa grabación porque fue híbrida. Parte del plano arranca en España y hay una transición directa a una jugada de la cancha que grabamos en el estadio de Estudiantes de La Plata, en Argentina”, contó a El Comercio González-Guerineau vía Zoom.

También vuelve a la serie Juan David Penagos, el recordado Ricky, excompañero de Gabo en el Instituto Académico Deportivo (IAD) de Buenos Aires. Él dijo que Sebastián Pivotto, director de la serie, quiso darle un tratamiento cinematográfico a los nuevos episodios. “Cada capítulo es como si fuera una película y eso ya te cambia la narrativa, la forma en cómo disfrutas cada cada episodio, te va enganchando diferente. Y se nota la evolución de la serie”, sostuvo el actor.

El subtítulo de “Nueva generación” no es gratuito. Mientras Gabo juega sus partidos en España, en México el adolescente Gael lo ve como un modelo a seguir. Becado por el IAD, viaja a Argentina, donde encontrará que el equipo donde jugaron sus ídolos ya no es el mismo de antes. Lo interpreta Emiliano Gonzalez (23), un fan de esta ficción. “Era ese niño chiquito que amaba el fútbol, que veía sus ídolos a través de ‘Once’, crecí, pasaron los años y yo siempre seguí con mi amor al fútbol. Soy actor de base y ahora sumé el fútbol dentro de un proyecto. Ha sido una locura. Imagínate vivir ese proceso de vida donde eres fanático, tienes tus ídolos y al otro día estás con ellos frente a la cancha”, contó González.

En recuerdo del amigo

El retorno de “Once” está incompleto, pues no participa el actor mexicano Sebastián Athié, intérprete del antagonista Lorenzo Guevara. El actor falleció en 2020 durante una sesión de entrenamiento al aire libre. Tenía 24 años y además de actuar también hacía música. La nueva temporada de “Once” no ignora su ausencia. En el primer episodio, Gabo y sus amigos más cercanos tienen un par de escenas donde lo recuerdan. Está la promesa de que sus carreras son un homenaje a lo que él pudo haber conseguido.

DATO

Todos los episodios de “Once: Nueva generación” ya están disponibles en Disney+.