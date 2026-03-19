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Resumen

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Parte del elenco de "Once: Nueva generación", serie de fútbol que vuelve tras seis años.
Parte del elenco de "Once: Nueva generación", serie de fútbol que vuelve tras seis años.
/ Disney+
Por Alfonso Rivadeneyra García

Detrás de cada encuentro deportivo hay una historia para el que quiera escucharla. De ahí que la ficción haya tomado estas disciplinas para hacer series y películas donde el trabajo en equipo y la rivalidad son elementos centrales; qué mayor conflicto que tener a dos escuadras en lucha por un título.