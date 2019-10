Eiichiro Oda sigue imparable las publicaciones de “One Piece” y esta semana se publicó el número 961 de su historieta. Actualmente los fans están esperando la gran batalla que se librará en Wano, pero antes el creador de la franquicia ha hecho un viaje al pasado para conocer la historia de Oden.

Hasta hace poco este misterioso personaje se había mantenido en la oscuridad ya que Oda no había revelado su rostro. No obstante, en los últimos números no solo su rostro sino toda su historia fue descubierta: en realidad era un matón que incluso a corta edad provocaba un sin fin de problemas para él y su familia.

De hecho, este regreso al pasado también ha dado luz acerca de algunas relaciones de los integrantes de Wano y cómo había sido la zona antes de la industrialización. ¿Qué tan importante será toda esta información en el futuro?

Conoce en este artículo todo lo que pasó en el nuevo capítulo del manga de “One Piece”. Cabe resaltar que más adelante habrán spoilers de la historia principal de la franquicia. Esta es la última advertencia

¿QUÉ PASÓ EN EL MANGA 961 DE "ONE PIECE"?

Kozuki Oden pide el jabalí blanco a Kinemon (Foto: Los Mugiwaras)

El capítulo anterior de “One Piece” dejó a la ciudad de Wano a punto de ser destruida por el “Dios de la Montaña”, un enorme jabalí blanco que estaba buscando a su pequeña cría. Ella había sido robada por unos ladrones en el episodio pasado y Kinemon la obtuvo de ellos arrebatándosela a la fuerza.

Lastimosamente, nadie había querido comprarle el jabalí blanco ya que todos conocían la leyenda, una que se hizo realidad en este episodio y este enorme animal llegó para destruir y devorarse todo a su paso con tal de encontrar a su cría.

Mientras Kozuki Oden intenta conseguir el jabalí de las manos de Kinemon, uno de los bandidos lo encuentra y le dice que sus amigos con Tsuru fueron devorados al tener el olor del pequeño jabalí blanco. Con esto, Kinemon se enfada, le entrega el animal a Oden y desenvaina su espada dispuesto a enfrentarse al enorme jabalí blanco.

Lastimosamente él no es rival para el "Dios de la Montaña" y solo logra hacerle unos cuantos cortes antes de caer muy golpeado. El jabalí iba a devorarlo pero entonces Kozuki Oden levanta a la pequeña cría de una mano y llama la atención de su madre.

Oden libera al pequeño jabalí que corre en dirección contraria a su madre y, aprovechando su distracción, el espadachín corta en dos al "Dios de la Montaña" con sus dos espadas, terminando con la amenaza de la ciudad en un solo golpe.

Kozuki Oden orgulloso de sus hazañas (Foto: Shueisha)

Todos a los que devoró la enorme bestia fueron rescatados incluyendo a Tsuru y no hubo ninguna baja humana. De pronto, Kinemon está a punto de confesar que fue su culpa todo eso, pero Oden lo deja inconsciente y le dice que es inútil.

Es en este instante que el mensajero llega y le entrega la carta de su padre a Oden, donde incluye un exilio por haber causado tantos problemas en la ciudad. A sus 18 años y completamente eufórico, Oden se atribuye el incidente del "Dios de la Montaña" y va camino al otro lado del río para cumplir su expulsión.

Tanto Kinemon como Denjiro lo siguen por su valentía hasta la región Hakumai de Wano. Aquí Oden va a un palacio y es recibido por el Daimyo de la región, Shimotsuki Yasuie. Él le confiesa que no está feliz de ver a un exiliado de la capital y le pregunta qué es lo que quiere en ese lugar.

De pronto, un pequeño joven dice que esperen, que en el camino de Oden y sus acompañantes hay un charco. Sin pensarlo, se tira en medio y pide que pasen sobre él. Confundido, Kozuki Oden le pregunta a Yasuie quién era él y este le reclama que no sea rudo, que es su nuevo sirviente.

Al levantarse, el joven revela que es Kurozumi Orochi, el actual shogun del país de Wano y aliado de Kaido, uno de los Cuatro Emperadores. ¿Cómo fue que llegó a ser tan poderoso teniendo este pasado tan humilde? Puede que la historia revele como se convirtió en uno de los principales antagonistas del arco del País de Wano y de la saga de los Cuatro Emperadores.

Kurozumi Orochi en el presente. En el pasado se convierte en un desertor (Foto: Shueisha)

¿¿CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE LEER "ONE PIECE" 961?

El manga 961 de “One Piece” fue lanzado el jueves 31 de octubre, aunque de forma exclusiva en Japón.

Para el resto del mundo, Manga Plus, la plataforma digital de Shueisha, habilitará el número este viernes 1 de noviembre en los siguientes horarios: a las 9:00 pm en España y 2:00 pm en Latinoamérica (hora peruana).

"One Piece" 961 estará disponible online de forma legal en Manga Plus durante unas tres semanas. Por tratarse de un sitio gratuito, solo aloja los tres últimos números de cada manga de Shueisha, siempre con los subtítulos de tu preferencia.

Por tanto, para leer los últimos números de “One Piece” online con subtítulos en español, solo ingresa AQUÍ.