One Piece manga 956 español: lee aquí todo el nuevo capítulo completo

Leer One Piece Manga 956 | Ya salió un nuevo capítulo 956 del manga de One Piece en donde no tenemos como protagonistas a los Mugiwaras, sino que se ha basado en su totalidad en las reacciones post Levely, el cuál ya terminó y que nos habría delatado el fallecimiento de alguien muy especial.

Antes que nada, tenemos que contarte que este texto que te va a explicar todo el manga 956 de One Piece tiene los mayores spoilers de todos así que si no quieres saber qué sucede en el capítulo pues te sugiero que no sigas leyendo.

Bueno, si llegaste hasta aquí es porque estás de acuerdo con saber qué es lo que sucede en el manga pero te dejaremos una advertencia más en caso quieras leerlo antes.

Una última oportunidad para no spoilearte One Piece. Shonen Jump

Página 1:



Vemos la portada del capítulo 956 del manga de One Piece en donde Bege ha llegado a ver a su familia con su esposa Lola, la cuál es conocida por ellos y le dicen "por fin llegaste a conseguir esposo".

Página 2 - 3 -4:

Monkey D. Garp, abuelo de Luffy y Marine, acompañó a Shirahoshi y al Rey Neptune de regreso al Reino Ryugu, en la Isla Gyojin, donde estos últimos invitan a Garp a quedarse a tomar algo. Este accede a una taza de té y comienzan a hablar sobre la situación que se vivió en el pasado Levely.

Esta fue la reunión del Levely. | Toei Toei animation

Garp confirma que los reyes velan por sus propios intereses y le parece completamente increíble que todo haya terminado con un "hay que llevarnos bien" ya que no se llegaron a muchas decisiones importantes y es que al estar velando cada uno por su lado, los reinos más poderosos ni le prestan atención a los más pequeños.

Ante esto, Neptune afirma que eso "le parece pacífico" y es que normalmente, una toma de decisiones terminaba con un derramamiento de sangre a lo que Garp les confirma que hay una noticia de la cuál se enteró en el barco mientras iban a la Isla Gyojin y esta tiene que ver con el reino de Alabasta (¿Habrán capturado a Vivi? ¿Habrán asesinado al Rey Cobra? Ya lo descubriremos).

Página 5 - 6 - 7:

El narrador nos cuenta de que ahora ha pasado una semana desde el término del Levely, por lo que las noticias comienzan a llegar a todo el mundo de las reacciones ante las tomas de decisiones de los líderes mundiales, es aquí en donde aparece 'Big News' Morgans, el presidente del Periódico de Economía de todo el Grand Line, donde buscaba un titular 'jalador'.

Él es Morgans. | Toei Toei animation

Es aquí en donde este comienza a insinuar con primicias que desea poner en ambas caras. Uno era un asesinato en el Levely, el otro era el resultado de la conferencia, es aquí en donde este recibe un cheque del Gobierno Mundial y de la nada aparece alguien del CP0, obligándolo a 'devolver el cheque' que era para cambiar un titular; sin embargo, el mismo Morgans golpea al miembro del CP0 y confirma que el lugar en el que se encuentra laborando es peligroso.

Página 8 - 9 - 10:

El manga 956 de One Piece prosigue con una noticia que es 'brutal' para muchos de los fans de la serie de Eiichiro Oda y es que Morgans confirmó que la noticia de que Sabo, el hermano de Luffy, ha sido asesinado en batalla en Marie Goise, mientras iba en búsqueda de Bartholomew Kuma.

Las reacciones por parte de la Armada Revolucionaria, Dragon (Padre de Luffy), Ivankov y Koala no se hicieron esperar y es que Sabo es el segundo al mando del grupo que está en contra del Gobierno Mundial aunque también sienten que es una manipulación o exageración de Morgans.

Aparentemente, Sabo está muerto. | Toei Toei animation

Las noticias siguen llegando a todo el mundo y también a Makino y Dadan, 'explotando' en lágrimas; sin embargo, vemos la contraparte y es que Doflamingo, capturado por la Marina, comienza a sentirse contento por todo el caos que se ha generado pero lo más importante es que el Yonkou Barbanegra se ha enterado de esto y con mucha impaciencia le ha dicho a sus seguidores que se van (aparentemente a buscar la Mera Mera no mi, la 'fruta del diablo' del Sabo).

Página 11 - 12:

Todo cambia repentinamente y vemos que Coby, el primer amigo que Luffy tuvo en el manga de One Piece, se encuentra en una conversación vía 'den den mushi' con nada más y nada menos que el pirata X-Drake, del cuál pensábamos que estaba aliado con Kaido pero se revela que este es el 'Capitán de la Fuerza Secreta 'Sword' del Cuartel de la Marina' (También que Coby es contraalmirante ahora) y este le dice al chico Marine que Big Mom y Kaido se han aliado. Sobre Luffy todavía no hay reportes de que haya salido de la prisión de Ebisu y Coby va a la Isla de las Mujeres en búsqueda de Boa Hancock.

Página 13 - 14 - 15 - 16 - 17:

La noticia 'BOMBA' que salió en el periódico y que muchas personas celebraron en el mundo fue 'La Abolición del sistema Sichibukai', una alianza que conocemos desde inicios de One Piece y que tenía a muchos piratas que hacían mil y un fechorías sin poder ser perseguidos por la justicia y que Luffy se encargó de derrotar (caso Crocodile, Gekko Moriah y Doflamingo).

Vemos a algunos de los Shichibukai enterarse de las noticias, entre estos tenemos a Buggy, que volvió luego de mucho tiempo al manga, Dracule Mihawk muy contento de que lo vuelvan a buscar, Edward Weevil, el supuesto hizo de Barbablanca y claro está, Boa Hancock, la cuál lanza una clara amenaza al final del manga 956 de One Piece con un "no entren en pánico, espero que ellos no se hayan olvidado que la razón por la que nos volvimos Shichibukai es por lo fuerte que somos".

Boa Hancock se siente lista para la llegada de Coby. | Toei Shonen Jump

Con eso finaliza el manga 956 de One Piece y lo mejor de todo es que la próxima semana sí habrá manga, faltando ya muy poco para la gran guerra de Wano que está por llegar. La traducción fue hecha por un Los Mugiwara Scans.

Opnión

Hay algunos puntos en este manga 956 de One Piece que podrían ser tocados más a fondo:



1. Lola y Chiffón se están por encontrar y así probablemente se nos revele el secreto del 'Florian Triangle'.

2. Qué pasó con Alabasta, ¿tienen a Vivi o mataron al Rey Cobra?

3. La información de Wapol y también la infiltración del CP0, ¿de qué lado están?

4. La supuesta muerte de Sabo

5. X-Drake y la liberación de Law en Wano

6. Quizá Coby no está yendo a atrapar a Boa, sino a reclutarla para el plan

También lee de One Piece:

✔ "One Piece": ¿cuándo terminará exactamente el manga?