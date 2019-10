Llegamos a un punto crítico en el manga de One Piece y es que el capítulo 958 nos muestra algo muy interesante en el arco de Wano y es que se está cocinando una de las guerras más fuertes de en toda la historia de la serie.

Antes que nada, como siempre, tenemos que contarte que este texto que te va a explicar los spoilers del manga 958 de One Piece tiene los mayores spoilers de todos así que si no quieres saber qué sucede en el capítulo pues te sugiero que no sigas leyendo.

Bueno, si llegaste hasta aquí es porque estás de acuerdo con saber qué es lo que sucede en el manga pero te dejaremos una advertencia más en caso quieras leerlo antes.

Muuuuuuuuuuuucho cuidado con los spoilers que se vienen de One Piee 958.

Los spoilers llegan gracias al grupo Los Mugiwara.

Spoilers One Piece Manga 957

- Los Piratas de Roger, incluido Oden, celebran una fiesta poco antes de que la Gran Era de la Piratería comience. Oden decidió en aquella fiesta que abriría Wano al mundo dentro de 20 años, junto con sus grandes subordinados.

- Han pasado 25 años desde entonces, el Acto 3 de Wano empieza.

- Momonosuke y sus subordinados se reunen en Udon pero no hay ni rastro de los barcos o de los 4.000 hombres que habían conseguido reunir. Hay signos de que han sido atacados.

- Momonosuke no puede contactar con Luffy y Hyou. Realmente ha habido un incidente la noche anterior.