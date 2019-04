One Piece: ¿Quién es Monkey D. Luffy, el futuro 'Rey de los Piratas'?

One Piece es uno de los animes más famosos del mundo y a su vez, el más vendido de toda la historia en cuanto a manga refiere; sin embargo, no podemos dejar de nombrar a la historia de Eiichiro Oda sin hablar sobre el capitán de los protagonistas, el 'sombrero de paja', Monkey D. Luffy.

Luffy es el personaje principal de la historia de One Piece y es que es por el que toda la trama inicia y gira, aunque los arcos argumentales vayan cambiando constantemente, tanto así que vemos algunos en los que no aparece nuestro capitán pero que igual aportan al mundo y al camino que se sigue en el manga.

Historia

Monkey D. Luffy nació en el 'East Blue' como hijo de Monkey D. Dragon y de su madre (de nombre desconocido por el momento) pero este fue dejado a cargo de su abuelo, Monkey D. Garp, el 'héroe de la Marina', que lo entrenó en condiciones extremas junto con Dadan y los 'bandidos de la montaña' para transformarse en un pirata más adelante. Aquí conoció a los que serían sus 'hermanos', Portgas D. Ace y Sabo.

Un día, mientras Luffy se encontraba con el Yonkou Shanks (el cuál se transformaría en su modelo a seguir y en uno de sus amigos más fieles y entrañables), este se comió la 'fruta del diablo' (una fruta que te da ciertos poderes de acuerdo a la especie que comas), la 'gomu gomu no mi', que lo transformó en un hombre de goma.

La 'maldición' de las 'frutas del diablo' es que si te comes una, ya no vas a poder nadar, por lo que el sueño se le complicaba a Luffy pero no lo desmotivaba y más todavía tras sera atacado por unos piratas y rescatado del mar por el mismo Shanks tras el ataque de un 'rey del mar', lo cuál le hizo perder un brazo al 'emperador'.

El entrenamiento prosiguió hasta que llegó el momento de que Luffy partiera en búsqueda de 'nakamas' (compañeros - amigos) para iniciar su viaje en búsqueda del One Piece, es aquí en donde conoce a Zoro, Nami, Sanji, Chopper, Usopp, Franky, Brook y Robin, con los que va a avanzando de isla en isla enfrentando a formidables enemigos que lo harán mejorar haciéndolo más fuerte y ganando amigos en todos lados para la batalla final que sería contra el 'Gorosei' o contra 'Imp'.

¿Quiénes son los miembros actuales de la banda del 'Sombrero de Paja'?

- Monkey D. Luffy

- Roronoa Zoro

- Nami

- Usopp

- Sanji Vinsmoke

- Tony Tony Chopper

- Nico Robin

- Franky

- Brook

- Jinbe

Enemigos de Luffy

Aarlong

​Crocodile

Enel

Rob Lucci

Gecko Moria

​Magellan

Akainu

Ceasar Clown

Doflamingo

Big Mom

Kaido

Recompensa ACTUALIZADA de Luffy:

1'500'000,000 millones de berries.

