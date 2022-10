Pocos shows son tan importantes para Netflix como su adaptación de “One Piece”, popular manga escrito por Eiichiro Oda con el que espera terminar su mala racha de adaptaciones ‘live-action’ que incluyen propiedades como “Death Note”, “Full Metal Alchemist” y, más recientemente, “Cowboy Bebop”.

Para aquellos no familiares con el fenómeno que es “One Piece”, el manga sigue las aventuras de Luffy D. Monkey, un joven con la habilidad de manipular su cuerpo como si fuera de caucho que tiene el sueño de convertirse en el rey de los piratas y encontrar el máximo tesoro del mundo, conocido como el One Piece. Para eso reclutará una tripulación conformada del espadachín Roronoa Zoro, la navegadora Nami, el cocinero Sanji y el francotirador Usopp en una aventura que los llevará a recorrer los océanos más peligrosos del mundo. Con más de 100 volúmenes publicados y mil episodios del anime publicados, es sin lugar a duda una de las franquicias japonesas más populares de todos los tiempos.

El gigante de streaming no ha escatimado esfuerzos en este show y si bien no ha revelado números, se estima que ha invertido alrededor de US$100 millones en la serie de 10 capítulos, convirtiéndola en la mayor producción extranjera filmada en Sudáfrica. Estos esfuerzos se han traducido también en los actores que protagonizarán la historia, contando con un elenco multicultural de artistas prometedores. En esta nota vemos quiénes son y dónde podrías recordar haberlos vistos.

Iñaki Godoy / Monkey D. Luffy

Nacido el 25 de agosto de 2003, Iñaki Godoy es un joven actor oriundo de la ciudad de México. Según la página Sensacine México, Godoy inició su entrenamiento actoral antes de cumplir los cinco años de edad al estudiar en la escuela de artes escénicas Stage Company.

Tras comenzar a trabajar profesionalmente a los 11 años - según una entrevista a Vanity Teen -, Godoy tuvo su primera aparición televisiva con un papel menor en el piloto de la serie “Blue Demon” en 2016. Desde entonces Godoy ha mantenido una presencia en la televisión con apariciones recurrentes en shows como “La querida del Centauro” - donde interpreta a Amadeo ‘El Gato’ - y “Sin miedo a la verdad”, donde interpreta a El Chinos. En 2020 tuvo su debut en el cine como parte del elenco de “¡Ánimo juventud!” del director Carlos Armella.

Iñaki Godoy como Juan Ruíz en "Los imperfectos" (Foto: Netflix)

Iñaki Godoy también ha participado en dos series para Netflix. La primera fue el thriller “¿Quién mató a Sara?” donde actuó como Bruno, el hijastro de Rodolfo Lazcano (Alejandro Nones). Su otro show fue como uno de los protagonistas de “The Imperfects”, una serie de ciencia ficción donde el joven actor interpreta a Juan Ruiz, un dibujante de cómics que adquiere mediante un experimento el poder de convertirse en un chupacabras. Ambas series están disponibles en la mencionada plataforma de streaming.

Si bien hasta el momento no hemos podido ver a Iñaki Godoy actuar como Luffy, al menos podemos determinar que está tomando muy en serio su papel, mencionando en una reciente entrevista que encarnar a este personaje tan querido “es uno de los mayores honores de mi carrera y sé que esta experiencia se quedará conmigo para siempre independientemente del resultado.”

“Espero que los fans disfruten del ‘live-action’ tanto como yo estoy disfrutando trabajando en ella. Esta serie me está haciendo crecer como actor y como persona. Estoy nervioso, pero estoy mucho más emocionado.”, agregó.

Mackenyu / Roronoa Zoro

Mackenyu Maeda, más conocido por su primer nombre, es un actor japonés estadounidense nacido el 16 de noviembre de 1996 e hijo del héroe de acción Sonny Chiba - recordado primariamente en el occidente por la película de culto “The Street Fighter” y su participación como Hattori Hanzō en “Kill Bill”.

Mackenyu comenzó su carrera actoral en 2015, con papeles menores en la serie japonesa “Yume wo Ataeru” y participación en películas como “Tadaima”, “Kamen Rider Drive: Surprise Future” y “Take a Chance”, esta última donde tuvo el papel principal.

"Los Caballeros del Zodiaco" presentó las primeras imágenes de su primera adaptación live action. En la imagen, Mackenyu como Seiya de Pegaso. / Toei

Mackenyu es un veterano en las adaptaciones ‘live-action’ de mangas, con participaciones en películas como la trilogía “Chihayafuru”, “JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable”, “Tokyo Ghoul”, “Ruroni Kenshin” y “Full Metal Alchemist”, en esta última interpretando al antihéroe Scar. Mientras tanto también ha participado en producciones occidentales como “Pacific Rim: Uprising”.

Además de interpretar al espadachín Roronoa Zoro en “One Piece”, Mackenyu también tomará el papel protagónico de la adaptación de “Saint Seiya” / “Los caballeros del Zodiaco” programada para el 2023.

Jacob Gibson / Usopp

Nacido en 1996, Jacob Gibson es un actor nativo de California, alumno de la prestigiosa universidad CalArts. Su carrera actoral comenzó con el cortometraje “Perception of Superheroes” en 2016, aunque su primera aparición televisiva fue en 2018 en un capítulo del drama médico “The Resident”.

Desde entonces ha participado con papeles menores en series como “All Rise” y “Grey’s Anatomy” - ambas en 2019-, así como un papel recurrente en el drama “Greenleaf” para la Oprah Winfrey Network.

Además de su participación en la televisión, Gibson también ha incursionado en el teatro, incluyendo un papel protagónico en la obra “The Carolyn Bryant Project” en 2018. Mientras tanto, su debut en el cine tendrá que esperar hasta que el thriller “Blairsden” - filmado en 2017 -, se estrene por fin.

En cuanto a su actuación en “One Piece”, Gibson ha expresado su completa admiración por el personaje que le ha tocado encarnar.

“Lucho por encontrar las palabras en un momento trascendental como este, pero todo llega con el tiempo. Por ahora y por siempre comienza y termina con gratitud. Me siento abrumado con un sentido de propósito entre todo esto. Este proyecto, esta historia, este personaje. Es uno de los mayores honores de mi vida darle vida a Usopp”, escribió en su cuenta de Instagram en noviembre del 2021.

Emily Rudd / Nami

Emily Ellen Rudd es una modelo y actriz nacida el 24 de febrero de 1993 en Saint Paul, Minnesota (EE.UU). A pesar de su nombre, no es familiar del reconocido actor Paul Rudd.

Emily Rudd comenzó su pasión por la actuación mientras estudiaba en St. Paul High School de Minnesota y comenzó su carrera profesional apareciendo en varios videos musicales como “Three Headed Woman” para Boy & Bear en 2013 y “We Came to Bang” de 3LAU en 2014 y “Let Me Love You” para DJ Snake y Justin Bieber en 2016.

A la izquierda Emily Rudd como Abigail en la cinta "Fear Street Part 3: 1666" para Netflix. La acompaña Sadie Sink como Constance.

Su carrera televisiva comenzó con un papel protagónico en la película para la televisión “Sea Change” en 2017, para luego aparecer en series de Prime Video como “Electric Dreams” y “The Romanoffs” -ambas en 2018- y “Hunters” en 2020. Pero su rol más importante hasta la fecha fue un rol protagónico en la trilogía de “Fear Street” para Netflix.

Respecto a su interpretación de Nami, Rudd escribió en su Instagram: “Qué año tan alocado y maravilloso ha sido este, estoy llena de gratitud y de grandes y abundantes lágrimas al estilo Ghibli. Gracias @onepiecenetflix y a todos los involucrados por hacer de esta una de las experiencias más especiales de mi vida y mi carrera, y gracias a todos por confiar y apoyarme para dar vida a nuestra chica 🍊 este papel de ensueño fue un sueño mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Gracias, gracias, gracias, gracias, los amo”.

Taz Skylar / Sanji

Nacido el 5 de diciembre de 1995 en las Islas Canarias (España) de un padre libanés y una madre británica, Taz Skylar (Taz Yassin) es un actor y guionista actualmente radicado en el Reino Unido conocido por ser uno de los escritores de la premiada obra teatral “WARHEADS” (2019), la cual trata sobre la experiencia de un soldado con estrés postraumático.

Su carrera actoral comenzó en 2015 con el cortometraje “Venom”, para luego tener su debut cinematográfico en el filme “The Kill Team” de Dan Krauss en 2019. Desde entonces ha participado en otros filmes como “Lie Low” (2019), “Villain” (2020), “The Deal” (2022) y series como “The Lazarus Project” (2022). Su próximo proyecto es el filme “Gassed Up”, en el cual también es guionista.

Skylar es también una conocida figura en el teatro británico y aparte de su mencionada ópera prima “WARHEADS” ha trabajado en puestas en escena como “Witness For the Prosecution” de Agatha Christie y “The Deal” de Dean Devlin.

En una entrevista con Nuit Magazine, Skylar señaló la coincidencia que lo une con el personaje de Sanji. “Sanji es una persona que tuvo que valerse por sí misma desde muy joven y lo hizo convirtiéndose en un maestro de su oficio. Curiosamente, yo he vivido una vida similar”, afirmó. “Me fui de casa a los quince años y me convertí en aprendiz de constructor de tablas de surf. Lo que se asemeja al mentor de Sanji, Zeff, de una forma u otra. Y aprendí a valerme por mí mismo a base de ensayo y error. Todo esto fue antes de empezar a actuar y escribir. Su trauma y sus razones para irse son lo que impulsa su comportamiento en la edad adulta. Yo tengo mis propias cosas de las que huía y que impulsan mi propio comportamiento ahora.”

Adicionalmente, Skylar señaló que su rol en la serie lo ayudó a lidiar con algunos problemas de salud mental. “Gracias a @onepiecenetflix por la oportunidad de ponerme a prueba más allá de lo que creía posible. Estaba luchando mucho con mi salud mental cuando llegué a este nuevo y enorme capítulo. No sabía realmente qué camino era hacia arriba o dónde me sentaba en medio de todo esto. Pero ahora estoy en el otro lado. Me siento renacido como adulto.”

Además de su carrera actoral, Skylar tiene una ONG llamada Anyone can write, que ofrece clases gratuitas a aspirantes a escritores de bajos recursos para enseñar este oficio.