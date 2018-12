El manga One Piece cumple 20 años desde su estreno en Japón y lo celebró con el anuncio (a inicios de año) de una película que narra las aventuras de "Luffy" y compañía. Ahora se ha revelado el primer adelanto del proyecto cinematográfico.

Toei Animation compartió el primer afiche oficial de la cinta. Asimismo, publicó el primer adelanto en el que se da a conocer cuál será la historia, el título y la fecha de estreno del proyecto.

Como se puede apreciar en el primer póster oficial la película se llamará "One Piece Stampede" y estrenará el 9 de agosto del 2019 en Japón. Todavía no se ha revelado si llegará a otras regiones.

Sobre el filme no se han revelado mayores detalles. Se espera que esté ambientado entre los sucesos de "One Piece Film: Z" y "One Piece Film: Gold", así como la participación de su creador, Eiichiro Oda.

La participación de Oda sigue siendo una incógnita ya que un detalle revelaría que no tendrá participación. En todas las cintas de One Piece que ha participado el creador, el título siempre decía "película", este sería un indicativo de su no participación según Yonkou Prod.

Por otro lado, no se espera que la película tome muchas referencias en cuanto al canon de la serie tal y como viene pasando con todas las películas que han llegado al mercado como "Dragon Ball Super: Broly".

Cabe señalar que hace algunas semanas, el dibujante habló sobre el final de One Piece y dijo que la historia está "casi completa al 80%". Tomando en cuenta sus declaraciones se podría deducir que el manga finalizaría entre 2023 y 2024, pese a que el ritmo de desarrollo no ha sido constante durante los últimos años.