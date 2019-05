"One Punch Man" 2x05 ONLINE con subtítulos: ¿cómo y a qué hora ver el capítulo 5 de la temporada 2?

One Punch Man 2x05 ONLINE con subtítulos en español: ¿cómo, dónde y a qué hora ver el capítulo 5 de la temporada 2? | El anterior capítulo de "One Punch Man" se centró en Bate Metálico, un superhéroe que se convirtió en el protagonista de la serie en lo que muchos consideraron un episodio de 'relleno', una práctica común en las producciones de animación que se hizo famosa por su abuso en series como "One Piece" y "Naruto".

Ahora, el capítulo 5 de la temporada 2 de "One Punch Man" promete traer de regreso a Saitama a modo de historia paralela junto a Garou, el humano que se considera a sí mismo como un monstruo y ha comenzado su cacería de héroes en esta temporada.

Por ahora, solo queda esperar a descubrir el verdadero desenlace de la trama, ya que en el anterior episodio se reveló que Garou tuvo un pasado muy difícil, ya que sus ídolos (los monstruos) siempre perdían contra los héroes en la ficción y la realidad. Ahora que él mismo se ha puesto del lado de ellos, ¿podrá Saitama detenerlo? ¿Habrá una verdadera batalla entre ambos?

¿Qué pasará en "One Punch Man" 2x05?

En el avance que se publicó luego del cuarto episodio de la segunda temporada, se observa como un misterioso hombre les habla a dos jóvenes que conversan de lo sucedido en la Ciudad S, donde pelean Garou, "Bate Metálico" y el "Ciempiés Anciano".

Al voltear, las mujeres reconocen a Suiryu, un famoso artista marcial que es considerado uno de los luchadores más fuertes en la arena. Él también es reconocido por ser portador del “Puño Vacío”, una técnica que utiliza solo para enfrentar a fuertes contrincantes.

Por lo que se sabe en el manga, Suiryu será uno de los participantes en el Torneo de Artes Marciales, y tanto él como Saitama tendrán una pelea épica sin precedentes en donde nuestro protagonista buscará nuevamente sentir la emoción de una pelea.

Lastimosamente, la esperada pelea entre Garou y Saitama deberá esperar al menos unos episodios más, ya que ambos se encuentran ocupados en esos momentos mientras que el primero se dedica a cazar héroes y el segundo participa del Torneo de Artes Marciales.

Tráiler de "One Punch Man" 2x05

¿Cómo ver online "One Punch Man" 2x05 y a qué hora?

Como siempre, "One Punch Man" transmitirá el nuevo episodio de su segunda temporada el próximo martes 7 de mayo de 2019 a través de la televisión japonesa TV Tokyo, KBS, AT-X, entre otros canales nipones.

Por su parte, las plataformas de Hulu (Estados Unidos) y Crunchyroll (España) tendrán su propio streaming de "One Punch Man" a la misma hora de la transmisión oficial de Japón, que en este caso sería aproximadamente al mediodía, a las 12:05 p.m. hora peruana.

De momento, el anuncio oficial solo incluye las transmisiones en el país del sol naciente. Cabe señalar que en América Latina solo puede verse la primera temporada "One Punch Man" con subtítulos en español en Netflix.

Capítulos de la temporada 2 de "One Punch Man" en Japón

Episodio 1 - El regreso del héroe (9 de abril de 2019)

Episodio 2 - El monstruo humano (17 de abril de 2019)

Episodio 3 - La caza comienza (24 de abril de 2019)

Episodio 4 - Bate de metal (1 de mayo de 2019)

Episodio 5 - Torneo de Artes Marciales (8 de mayo de 2019)



Capítulos de la temporada 1 de "One Punch Man"

Si no viste el anime y te llama la atención la historia Saitama y demás personajes, repasa los episodios y sus nombres y búscalos en los canales oficiales de "One Punch Man".