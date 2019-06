"One Punch Man" 2x09: memes y reacciones por el retraso del capítulo de esta semana Así reaccionaron los fans de "One Punch Man" tras enterarse de la suspensión de 'Las preocupaciones del más fuerte', noveno episodio de la segunda temporada de "One Punch Man"

El retraso del capítulo de esta semana de "One Punch Man" no cayó nada bien entre los fans (Foto: Crunchyroll) Crunchyroll