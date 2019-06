"One Punch Man" 2x10 ONLINE: horario y streaming para ver el capítulo 10 de la temporada 2

Los monstruos están retirándose, pero eso no significa que la amenaza haya terminado en la segunda temporada de "One Punch Man". Después de todo, la Asociación de Monstruos todavía tiene de rehén a Waganma, el hijo de Narinki, uno de los principales patrocinadores de la Asociación de Héroes. Además, Garou sigue a la expectativa. Está herido, pero eso no significa que haya dejado de ser peligroso.



‘Asedio justiciero’ (2x10) es el título del décimo episodio de la segunda temporada de “One Punch Man”, cuyo avance advirtió un rol protagónico de Ametralladora de la Muerte (Death Gatling en inglés), el héroe de Clase-A que solo había sido visto de secundario hasta antes de este capítulo. Ametralladora es el puesto 8 en su categoría.

En el nuevo capítulo de “One Punch Man” será revelado que Garou aún no ha sido derrotado. Si bien fue derribado de una patada por Saitama cuando intentaba atacar a King, reaparecería rápidamente si es que el anime se ajusta a los eventos del manga.

Ametralladora de la Muerte combatió contra el Pulpo de los Cien Ojos al inicio de la sublevación de los monstruos y en el nuevo capítulo sería presentado como rival de Garou. En el manga, Ametralladora lidera a un grupo de héroes de Clase-A y Clase-B que dan caza a Garou después del desafortunado encuentro del ‘Cazador de héroes’ con Saitama.



Como el nombre de este capítulo es ‘Asedio justiciero’, sin dudas los héroes tenderán una trampa al villano, pero ¿serán capaces de derrotarlo sin la ayuda de ningún héroe de Clase-S?



En tanto, tras derrotar a Bakuzan y Gouketsu, Saitama salió a rastrear a más monstruos y a demostrar que además del más fuerte, puede ser el mejor héroe.

Por su parte, Speed-o'-Sound Sonic comió las células monstruos. ¿Acaso reaparecerá como monstruo y perseguirá a Saitama?

FECHA, HORARIO Y STREAMING PARA VER "ONE PUNCH MAN" 2X10

‘Asedio justiciero’ (2x10), décimo episodio de la segunda temporada de "One Punch Man", será estrenado este martes 18 de junio, primero en Japón por TV Tokyo, KBS, AT-X, entre otros canales de la televisión nipona.

El capítulo también estará disponible el mismo martes con subtítulos en inglés en Hulu para Estados Unidos y subtitulado al español en Crunchyroll para España de manera simultánea, desde las 7:35 pm para los europeos (hora CEST, que equivale a las 12:05 pm en el Perú, México y Colombia, 1:05 pm en Chile y 2:05 en Argentina).

En América Latina solo puede verse la primera temporada de "One Punch Man" con subtítulos en español en Netflix, aunque la segunda entrega podría llegar pronto.

Solo faltan tres episodios para el final de la segunda temporada de "One Punch Man".