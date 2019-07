"One Punch Man": memes y reacciones tras emocionante final de la temporada 2

Está temporada de #OnePunchMan me dejó más picada que la primera, jajajajaja...

A mí si me gustó la animación, es verdad que no tenía la calidad que tuvo con Madhouse, pero me la disfruté un montón y me reí demasiado. xD

Ojalá haya otra temporada pronto...#OnePunchMan2 pic.twitter.com/orfcxPKPWd