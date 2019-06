"One Punch Man" 2x12, fin de temporada: tráiler, qué pasará y cómo ver online el último episodio

"One Punch Man" llega a su fin el próximo martes 2 de julio. Para la tristeza de muchos seguidores de la serie, la segunda temporada del anime solo tiene un episodio más por estrenar, y el mismo será transmitido nuevamente en Japón por TV Tokyo, mientras que en Estados Unidos se emitirá por Hulu y en España por Crunchyroll.

La producción de "One Punch Man" ha adelantado la sinopsis oficial junto a la imagen en donde se observa a Saitama con su traje oficial de superhéroe y un brillo en la cabeza. ¿Será que llegó a donde estaba Genos y Bang para enfrentar a Garou?

El avance del próximo episodio adelantó una increíble pelea para el episodio final: Bang vs. Garou. Maestro y discípulo se vieron las caras nuevamente después de muchos años, pero ahora será trabajo del subordinado demostrar que está a la altura de quien le enseñó sus técnicas de Artes Marciales y vencerlo con todo lo que ha aprendido hasta ahora.

Sin duda alguna, lo que más ha sorprendido a los fans en estos últimos capítulos, es que efectivamente el 'Cazador de Héroes' no se hace llamar 'monstruo' por simple moda, sino que escondía un terrible secreto dentro de él. ¿Qué significará este cambio de color de su pelo y de su ojo? Tal vez en el próximo episodio lo averiguaremos.

TRÁILER DE "ONE PUNCH MAN" 2x12?

¿CUÁNDO, CÓMO Y DÓNDE VER "ONE PUNCH MAN" 2x12?

'El deseo de los discípulos​' (2x12), décimo segundo y último episodio de la segunda temporada de "One Punch Man", será estrenado el martes 2 de julio, primero en Japón por TV Tokyo, KBS, AT-X, entre otros canales de la televisión nipona.



El capítulo también estará disponible el mismo martes con subtítulos en inglés en Hulu para Estados Unidos y subtitulado al español en Crunchyroll para España de manera simultánea, desde las 7:35 pm para los europeos (hora CEST, que equivale a las 12:05 pm en el Perú).



En América Latina solo puede verse la primera temporada de "One Punch Man" con subtítulos en español en Netflix. Aún no hay fecha de estreno para la segunda entrega pero se especula que luego de este episodio final la misma estará disponible en la plataforma.



¿QUÉ PASÓ EN "ONE PUNCH MAN" 2X11?

Garou reveló una nueva transformación, ¿será que siempre fue un monstruo encubierto? (Foto: J.C. Staff) Garou reveló una nueva transformación, ¿será que siempre fue un monstruo encubierto? (Foto: J.C. Staff)

'El orgullo de cada uno' fue el décimo primer episodio de la segunda temporada de "One Punch Man", mismo que continuó directamente luego de lo sucedido en el anterior capítulo. Garou volvió a ser atacado por el grupo de héroes que lo acorralaba, pero los sorprendió con su velocidad.



A pesar de estar envenenado, debilitado por sus heridas y cansado por sus anteriores peleas, Garou continuó luchando y logró vencer a todos los héroes, siendo reconocido como algo más que un simple humano por su voluntad inquebrantable de ser el mejor.



Sin embargo, esto solo sería el inicio, ya que Genos aparecería en a escena para socorrer a los héroes de Clase-A que habían intentado vencer al "cazador de héroes". En plena batalla de ambos y luego revelar que tenía algo de monstruo dentro de él, un grupo de villanos sale del subterráneo dispuestos a ayudar a Garou, pero son derrotados rápidamente por Genos.



A la par, Saitama se frustra por no poder vencer a King en el videojuego de peleas, por lo que decide ir a pelear contra algunos monstruos luego de que su oponente reciba una alerta de la Asociación de Héroes sobre un peligroso enemigo un poco lejos de allí.



De vuelta a la pelea de Genos y Garou, luego de intercambiar algunas palabras, aparece Bang golpeando directamente en la cara, pidiéndole al que los deje luchar para terminar esa situación de una vez por todas. El capítulo termina con ambos levantando sus puños para dar comienzo a una de las peleas más esperadas por los fans: maestro contra discípulo.

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE "ONE PUNCH MAN"

Episodio 1 - El regreso del héroe (9 de abril de 2019)

Episodio 2 - El monstruo humano (16 de abril de 2019)

Episodio 3 - La caza comienza (23 de abril de 2019)

Episodio 4 - Bate de metal (30 de mayo de 2019)

Episodio 5 - Torneo de Artes Marciales (7 de mayo de 2019)

Episodio 6 - La sublevación de los monstruos (14 de mayo de 2019)

Episodio 7 - Héroe de Clase S (21 de mayo de 2019)

Episodio 8 - La resistencia de los fuertes (28 de mayo de 2019)

Episodio 9 - Las preocupaciones del más fuerte (11 de junio de 2019)

Episodio 10 - Asedio justiciero (18 de junio de 2019)

Episodio 11 - El orgullo de cada uno (25 de junio de 2019)

Episodio 12 - El deseo de los discípulos (2 de julio de 2019)

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 1 DE "ONE PUNCH MAN"

Si aún no has visto el anime pero te llama la atención la historia de Saitama y demás personajes, repasa los episodios y búscalos en los canales oficiales de "One Punch Man". Los 12 capítulo de la primera temporada de la serie japonesa están disponibles en su idioma original con subtítulos en español en Netflix.

Además, se espera que ahora la segunda temporada culminó oficialmente, todos los episodios lleguen a la plataforma de streaming con subtítulos propios, ya que se rumorea que Netflix tiene los derechos exclusivos de este anime en Latinoamérica.