"One Punch Man": Saitama o Blast, ¿quién es más fuerte?

"One Punch Man" culminó hace algunas semanas la temporada 2 de su anime. Los doce capítulos continuaron la historia de Saitama y el camino de Garou para convertirse en un monstruo. Sin embargo, otro personaje destacó por lo fuerte que lo consideran: Blast, el superhéroe número 1 de Clase-S de la 'Asociación de Héroes'.

Blast nunca apareció en el anime y solo ha sido recordado por ciertos personajes a modo de recuerdo en el manga y el webcómic, más nunca ha pedido ayuda de otros héroes porque prefiere trabajar solo. De hecho, a pesar de ser el héroe número 1 de toda la 'Asociación de Héroes', tampoco ha participado en sus reuniones o ha defendido a la ciudad en varios años.

La primera pregunta que se hicieron los fans de "One Punch Man" sobre Blast era quién era este desconocido héroe. A pesar de que muchos lo relacionaron inicialmente con Saitama, por la increíble fuerza de ambos, la relación de edad no correspondería y porque Tatsumaki no ha reconocido a Saitama como ese héroe que la salvó cuando era una niña (Blast).

Si bien esa última teoría aún no ha sido descartada del todo, es casi un hecho que Blast y Saitama son dos héroes diferentes. Entonces… ¿cuál de los dos es el más fuerte? ¿Acaso Blast es el verdadero "One Punch Man"?

Blast del webcómic de "One Punch Man" (Foto: ONE) Blast del webcómic de "One Punch Man" (Foto: ONE)

La segunda temporada del anime (y lo que en su momento fue el webcómic y el manga) respondió esta pregunta con el enfrentamiento de ambos héroes, en momentos distintos, contra un mismo enemigo: el 'Ciempiés Anciano'.

Dos años antes de que Saitama se registrara como héroe en la 'Asociación de Héroes', se sabe que Blast tuvo un encuentro con el 'Ciempiés Anciano'. La pelea entre ambos dejó a una ciudad prácticamente destruida, y el monstruo tuvo que escapar para poder sobrevivir luego de los grandes daños que le causó el superhéroe.

Años después, durante el enfrentamiento de Garou con Bomb y Bang, el 'Cazador de héroes' es salvado por un monstruo volador a la vez que el 'Ciempiés Anciano' se interponía en el camino de los héroes y Genos para que no lo sigan a la 'Asociación de Monstruos'.

'Centichoro', mejor conocido como el 'Ciempiés Anciano' (Foto: Shueisha) 'Centichoro', mejor conocido como el 'Ciempiés Anciano' (Foto: Shueisha)

Para salvarlos, Saitama y King idean una estrategia para atraer al 'Ciempiés Anciano'. Ellos mintieron diciendo que Bang se encontraba allí, por lo que si el monstruo no era un cobarde tendría que enfrentarlo directamente por una esperada revancha.

Al final del último episodio de la temporada 2 de "One Punch Man" este plan funciona, y Saitama entra en acción en el último momento para salvar a King que estaba a punto de ser aplastado por el 'Ciempiés Humano'. Como era de esperarse, Saitama derrota a la criatura de un solo golpe.

Esta sería la prueba definitiva de que Saitama es mucho más poderoso que Blast, ya que el primero solo necesitó un golpe para vencer al monstruo que el otro héroe había herido gravemente luego de una pelea de dimensiones colosales.

Lastimosamente, esto solo se podrá confirmar si Saitama y Blast se enfrentan cara a cara en un combate. Algunos comentan que Blast ha tenido el tiempo suficiente como para entrenar y llegar al mismo nivel o ser más poderoso que Saitama. ¿'ONE' presentará una lucha entre ambos héroes? Solo el tiempo lo dirá.