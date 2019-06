"One Punch Man" 2: ¿cuántos episodios restan para el final de temporada?

La segunda temporada de "One Punch Man" se encuentra en su recta final.

Tras la emisión de ‘Las preocupaciones del más fuerte’ (2x11), solo resta un episodio para el desenlace de la segunda temporada de "One Punch Man", anime que es emitido en Japón por TV Tokyo, mientras que en Estados Unidos por Hulu y en España por Crunchyroll.

La misma página en Twitter de "One Punch Man" confirmó que la próxima semana terminará la segunda entrega del anime, sin saberse aún si tendrá tercera temporada. La serie aún no es renovada en su país de origen.

Al final, la segunda temporada de "One Punch Man" tendrá el mismo número de episodios de la primera entrega: 12 episodios.

El último capítulo de esta entrega, y el 24 del conteo total, se titula –en inglés– ‘Wish of Disciples’ (2x12).

La presente temporada del anime de Saitama fue animada estudio J.C. Staff en lugar de la famosa Madhouse.

¿CUÁNDO, CÓMO Y DÓNDE VER EL FINAL DE ONE PUNCH MAN?

'Wish of Disciples', décimo segundo y último episodio de la segunda temporada de "One Punch Man", será emitido el próximo martes 2 de julio en los países que cuentan con licencia de emisión para estos capítulos.

En América Latina solo puede verse la primera temporada de "One Punch Man" online por Netflix.