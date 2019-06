"One Punch Man": ¿la temporada 2 llegará pronto a Netflix?

Cuando se anunció que "One Punch Man" tendría una segunda temporada, los seguidores de Saitama se pusieron muy contentos de ver al héroe regresar a la pantalla chica. Sin embargo, una primera decepción los golpeó al revelarse que la misma sería producida por la casa de animación J.C. Staff y no Madhouse.

Una segunda decepción vino cuando también se anunció que la segunda temporada de "One Punch Man" no se estrenaría en América Latina. Crunchyroll, uno de los principales distribuidores de anime por Internet en la región, si obtuvo los derechos para Europa (España específicamente), ¿por qué no hizo lo mismo para Latinoamérica?



A pesar de que con el tiempo los fans aceptaron la nueva animación de J.C. Staff, aquellos que residen en América Latina han utilizado métodos alternativos para poder ver las nuevas aventuras de Saitama, no superando el hecho de tener que esperar un estreno oficial en sus países del anime.

Ahora, una nueva pista ha dado esperanza a muchos seguidores, teorizando que el motivo por el cuál Crunchyroll ni ningún otro servicio en Latam obtuvo los derechos de "One Punch Man", es que ya le pertenece a otra plataforma de streaming.

Así es. Netflix podría haber bloqueado todo ingreso oficial del anime a la región porque ya tiene los derechos exclusivos de la segunda temporada. Esto sería lógico, ya que la plataforma cuenta con los primeros 12 episodios del anime y podría buscar extenderse con los nuevos capítulos de las aventuras de Saitama.

Esta teoría también se respalda con el contenido reciente que ha subido Netflix América Latina, el canal oficial del servicio de streaming para la región. Hace poco se publicó un video con todos los golpes de Saitama en la temporada 1, dando un total de 61:

Lo usual en estos casos es que Netflix espere a que la temporada termine de transmitirse oficialmente en Japón para luego agregar todos los capítulos a su catálogo. Solo queda esperar a que el anime finalice su segunda temporada para descubrir toda la verdad.