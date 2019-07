"One Punch Man" cerca de la temporada 3: el anime "no ha terminado" La misma producción de One Punch Man confía en la renovación del anime para una tercera temporada

Saitama todavía tiene muchas historias que contar (Foto: One Punch Man / Crunchyroll) Saitama todavía tiene muchas historias que contar (Foto: One Punch Man / Crunchyroll)