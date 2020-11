El mundo está en peligro nuevamente y un joven de nombre Izel tiene en sus manos la clave para asegurarse la salvación de la humanidad. Su misión, encomendada por los dioses indiferentes al sufrimiento humano, es cerrar las cinco entradas del inframundo. No estará solo en su viaje y lo acompañarán aliados como el emisario de Tezcatlipoca en forma de jaguar Yaotl, la guerrera Zyanya, la sacerdotisa Xanastaku y los gemelos jugadores de ulama Yun y K’in. Este es el argumento de “Onyx Equinox”, una nueva serie de animación que se estrenará este 21 de noviembre en el servicio de streaming Crunchyroll.

Inicialmente una plataforma para ver animes, en el último año Crunchyroll ha expandido su catálogo con series originales como “The God of High School” y “Tower of God”, ambas historias basadas en historietas cómicas coreanas. “Onyx Equinox” destaca por ser la primera animación que estrenan concebida en nuestro continente y basada en la cultura mesoamericana antes de la conquista, un universo poco explorado por la ficción actual.

En anticipación al estreno de la serie, conversamos con su creadora y guionista Sofía Alexander, quien nos cuenta cómo se le ocurrió este proyecto y el trabajo que ha llevado para que llegue a nuestras pantallas.

Los protagonistas de "Onyx Equinox" (de izquierda a derecha) Yun, K'in, Yaotl, Izel, Xanastaku, y Zyanya. (Fuente: Crunchyroll)

¿Cómo nació "Onyx Equinox''?

Yo nací en la ciudad de Quintana Roo, Cancún (México), ubicada en un área muy poblada de zonas arqueológicas mayas. Mi familia estuvo siempre muy orgullosa de lo que es la historia de México mesoamericano y nuestra cultura. Mi abuelo, en especial, siempre nos quiso dejar esa semillita de amor y curiosidad de lo que era México y siempre le pareció muy importante que supiéramos de dónde veníamos, nuestro legado.

Desde ahí yo siempre tuve curiosidad sobre lo que era mesoamérica y, como era artista, siempre se me venían ideas. Trataba de ver dónde y cómo vivían los antiguos mexicanos, más de lo que sabíamos de los antropólogos.

La historia de “Onyx Equinox” empezó cuando estaba en la universidad, en mi primer año de carrera. Era una historieta para una de mis clases, porque estaba estudiando el área de cómics. Entonces empecé a dibujar estos personajes: eran Izel, su hermana Nelli, y Yaotl. De ahí los personajes se desarrollaron y para mí último año de carrera ya tenían vida propia.

¿Cuáles fueron las mayores dificultades para sacar adelante el proyecto?

Creo que la mayor dificultad es el tener mucho cuidado de dónde encontramos el tipo de información de un México mesoamericano. Teníamos a alguien a quien consultamos, la doctora Kirby Farah, quien es una antropóloga y arqueóloga. Ella revisaba los libretos y nos daba recomendaciones.

Cuando te metes a buscar en Google los términos azteca, maya o purépecha, te van a salir el mismo tipo de cosas porque la gente no sabe diferenciar una de otra. Entonces uno tiene que tener cuidado y ver de dónde sacaste esta información, hace cuántos años fue escrita, quién la publicó y de dónde provienen las fotos.

Eso fue lo más difícil, el tener cuidado de cómo estamos representando unas culturas que normalmente no son representadas y, cuando lo son, lo hacen de una manera muy injusta e indigna a lo hermosas que son.

"Rokka no Yūsha" ("Héroes de las seis flores") y "Las misteriosas ciudades de oro" son dos series de animación que exploraron la estética de las culturas precolombinas en las Américas. (Fuente: Passione / NHK)

¿Hubo resistencia para sacar adelante una historia para sacar una historia tan arraigada en la cultura mexicana?

No, para nada. De hecho eso fue lo que vendió la idea de “Onyx Equinox”. Sí, les gustó la historia de Izel, pero pude haber hecho una historia en cualquier otra parte del mundo. De un niño americano que pierde a la hermana, luego viene un dios... Pero por qué no hacer uno mejor basado en México, nuestra cultura. Y eso fue lo que les llamó mucho la atención, porque no hay mucho de eso. Más que nada no lo hay en el anime.

¿Qué otras animaciones y series inspiraron este trabajo?

Fueron varias cosas. A mí me gusta mucho “Dragon Ball” y la relación entre Piccolo y Gohan fue una inspiración muy grande para la de Yaotl e Izel. También me gustan videojuegos como “The Witcher”, “The Legend of Zelda”, películas como “Alien”, que me ayudaron a darle vida a “Onyx Equinox”.

Una de las estéticas que también me encanta es la del estudio Bones, que hizo “Wolf’s Rain”. Sus series, si bien suelen ser de acción y aventura, son más lentas respecto a cómo se mueve la historia.

"Wolf's Rain" cuenta la historia de unos lobos que pueden tomar forma humana y su búsqueda del paraíso en medio de lo que parece ser el fin de los tiempos. (Fuente: Bones)

Son más introspectivas...

Exacto. Ese tipo de historias siempre me llamó la atención y si bien a “Onyx Equinox” le llaman un ‘shonen’ (género del anime dirigido principalmente a adolescentes) porque es un joven que se enfrenta a los dioses y tiene un grupo de amigos, la serie tiene unos temas un poco más adultos, no en cuanto a la violencia, sino más que el tema de lo que es la pérdida de familia, o enfrentarte al mundo cuando no estás listo. La parte que es ser humano.

Al ver el tráiler de la serie, tienes por un lado al adorable Meque el axolotl y por otro a alguien que le rompen el brazo y litros de sangre. ¿A qué público está dirigida la serie?

Es para adultos. De 18 en adelante, porque puede ser muy violenta. Pero para mí es importante que “Onyx Equinox” no fuera violenta solo porque está ambientada en mesoamérica, ya que la región tiene el estereotipo de ser es muy violenta y sangrienta, con sacrificios y todo.

Yo quería contar una historia de una tragedia, de una épica, y la violencia no es tanto del ser humano contra el ser humano, sino entre el ser humano contra los dioses, el balance de poder, los monstruos, el mundo y como se presta eso a lo que son las partes más violentas de la historia. No soy fan de la violencia si no tiene un punto en el que avanza la historia.

El diseño de los monstruos es particularmente interesante. ¿En qué se inspiraron?

Nuestro diseñador de monstruos se llama Jonathan Reyes y fue él quien le dio un toque muy tenebroso a los monstruos de mis bocetos e ideas.

Los monstruos están basados en la flora y fauna de la región en la época mesoamericana. Así que no basamos ningún monstruo en los caballos o los pollos, por ejemplo, porque no habían esos animales. Si estábamos en un área como Campeche, ahí existen los coatíes y hay una criatura mitológica que también era un coatí. Entonces nos metimos a investigar qué tipo de criatura es esta y cómo la podríamos traducir a una audiencia más contemporánea.

En el caso de Mictlantecuhtli (el dios del inframundo), mucha gente lo diseña como una calaca (calavera) con un penacho y ya. Pero si piensas ‘este era un dios, vístelo más, ponle más. Échale más diseños para que en verdad parezca el dios que ellos pensaban que era.’ Entonces sí le echamos un poquito más de creatividad ahí.

Los diseños de los monstruos en "Onyx Equinox" se basó en la flora y fauna mesoamericana antes de la llegada de los españoles. (Fuente: Crunchyroll)

¿Qué es lo que esperas que los espectadores saquen de la serie?

Bueno, yo creo que para mí más que nada espero que les guste vivir un México mesoamericano como era, bello y épico, y que les dé por querer averiguar un poquito más de cómo era, más allá de la serie. Que se metan a investigar o querer visitar a México porque vieron que en “Onyx Equinox” esto pasó o Izel hizo esto aquí.

Y más que nada, que les guste la historia. Espero que Izel sea alguien con el que se puedan identificar, porque lo que él pasa es muy humano. Todos nosotros pasamos por épocas muy difíciles y pensamos que no podemos sobresalir, que no podemos levantarnos y decirnos que hay que ser valientes. Y esa es la historia de Izel, que debe ser valiente y para poder salir de toda esta oscuridad en la que él ha caído.

El dios Tezcatlipoca, cuyos dominios incluyen la providencia, lo invisible y la oscuridad, en "Onyx Equinox". (Fuente: Crunchyroll)

