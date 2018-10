"Operación triunfo": la nueva polémica involucra a dos sándwiches

El reality de canto español "Operación triunfo" siempre da que hablar, sea por sus participantes o por los que ya dejaron la competencia. Esto último es lo que ha ocurrido y en el tema hay dos sándwiches involucrados.

Resulta que el ex participante Luis Cepeda pidió los mencionados alimentos a domicilio, pero el precio que debió pagar le pareció demasiado alto: € 17.30, aproximadamente S/ 66.20.

Así va España, intentas comer sano un día en plan vegano mainstream glover guay hipster y aún me duele el puñal. pic.twitter.com/UsS1qK4x2j — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 30 de septiembre de 2018

"Así va España, intentas comer sano un día en plan vegano mainstream glover guay hipster y aún me duele el puñal", indicó el artista que integró "Operación Triunfo" por medio de su cuenta en la red social Twitter, mensaje que lleva más de 1100 retuits y más de 6000 "me gusta".

Las críticas al músico van por distintos motivos, sea aquellos que le sacan en cara el no haberse fijado en el precio antes de pagar, así como los que le recuerdan que sus sándwiches con pescado no son veganos.

Cepeda tuvo suficiente con las críticas, así se planteó abandonar la red social.

"Creo que voy a dejar Twitter un tiempo... demasiado odio gratuito. No se puede decir nada para tu gente sin que la mitad de respuestas sea odio. Un día en 'Operación triunfo' escribí que lo que más miedo me daba era la gente mala, pero mala a niveles que ya no entiendo. Nos vemos en la gira", dijo.

Cabe resaltar que los participantes de "Operación triunfo" deben convivir juntos mientras todas sus actividades son registradas con cámaras. Amor, odios y diversas situaciones se convierten en pan de cada día.