"Orange is the New Black": 10 series que tienes que ver si te gustó esta

La serie de Netflix "Orange is the New Black" llega a su fin este mes, y cómo sabemos que extrañarás esta ficción, hemos preparado una lista de las series que podrán cubrir el vacío que dejaron las reclusas de Litchfield.

En esta última temporada se despiden de la serie, Uzo Aduba, Dascha Polanco, Danielle Brooks, Diane Guerrero, Taylor Schilling, Laura Prepon, Adrienne C. Moore, Natasha Lyonne, Jackie Cruz y Kate Mulgrew.

A continuación las series que recomendamos:

1. "Vis a Vis"

Macarena es una joven frágil e inocente que entra en la cárcel a la espera de juicio por un delito de malversación. En prisión, se adentrará en un mundo peligroso, completamente diferente a lo que conocía, que la obligará a evolucionar a la fuerza.

2. "Chicas buenas"

Tres amigas, cansadas de fracasar siguiendo las normas que la sociedad establece, traman un plan para atracar un supermercado y ayudar así económicamente a sus familias. Sin embargo, todavía no saben que el mundo del crimen tiene sus propias reglas.



3. "Glow"

Una actriz que vive en Los Ángeles en los años 80 encuentra una oportunidad inesperada y trabaja junto a otros 12 inadaptados de Hollywood.



4. "Chicas entre rejas"

Adolescentes luchan por superar pasados problemáticos y encontrar esperanza para sus futuros mientras están encarceladas correccionales estadounidenses.



5. "Reas"

Mujeres encarceladas en la prisión del condado de Sacramento luchan por el poder y tratan de impedir que el encierre les quite lo mejor de la vida.



6. "La casa de papel"

Una banda organizada de ladrones tiene el objetivo de cometer el atraco del siglo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Cinco meses de preparación quedarán reducidos a once días para poder llevar a cabo con éxito el gran golpe.



7. "Making a Murderer"

Un hombre es exonerado de su pena por unas pruebas de ADN, después de estar años en prisión. Su búsqueda de la justicia muestra el lado oscuro de las autoridades de la ciudad.



8. "Las chicas del cable"

Justo antes del crash del 29, se abre en Madrid la primera empresa nacional de teléfonos. Muchas mujeres esperan conseguir allí un trabajo que no solo representaba una ocupación sino progreso y modernidad en esa época.



9. "How to get way with murder"

Annalise Keating es una brillante y carismática profesora de derecho penal, que inesperadamente, tiene que aplicar todo el conocimiento práctico junto con sus estudiantes cuando se ven involucrados en un complot de asesinato en la universidad.



10. "The Crown"

Una crónica de la vida de la reina Isabel II de los años 40 a los tiempos modernos. A medida que pasan las décadas, se revelan intrigas personales, romances y rivalidades políticas.