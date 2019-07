El primer episodio de "Orange is the New Black" se emitió el 11 de julio de 2013 y generó una gran ola en la televisión. Con historias bien contadas y sin actrices de físico perfecto, mostró cómo viven las reclusas en cárceles de Estados Unidos. Este viernes 26 de julio la ficción se despide no sin antes decirle a sus fans que si el Estado y las leyes están en contra de las mujeres, ellas deben trazar su propio camino.

Desde su estreno, esta ficción basada en el libro homónimo de Piper Kerman ha mantenido un mensaje de empoderamiento femenino y se ha puesto en la mira los derechos de las personas. Las interpretaciones de las protagonistas mantuvieron a los fans siguiendo los dramas de las reclusas de Litchfield, aunque en las seis temporadas las historias y guiones no hayan mantenido la misma calidad.

Vimos la séptima temporada de "Orange is the New Black" y estas son nuevas apreciaciones SIN SPOILERS:

Cada temporada la ficción de Netflix tomó una problemática social y la hizo suya. En 2018 utilizó el racismo tomando como víctima a Taystee. Este 2019 le tocó el turno a las políticas de deportación de Estados Unidos y el cómo muchos quedan atrapados por años en las instalaciones inhumanas de inmigración, además de que, al recuperar su libertad, una interna extranjera tiene más posibilidades de volver a prisión. Una temporada directa y brutal.

En cuanto a los amoríos que crecieron, rompieron o se fortalecieron tras las rejas, esta temporada relata cómo Piper Chapman, ahora libre, intenta mantener una relación a distancia con Alex Vause, quien sigue en la cárcel. Es irónico que Piper esté en la misma situación que su ex prometido en la primera temporada.

Pero no todo esta temporada es sobre el amor, sino sobre los cambios que la prisión tiene en los seres humanos, a veces para bien. También regresan personajes cuyas historias fueron olvidadas o menos relevantes en las anteriores temporadas.

Las otras historias son incluso más intensas que la de Piper, como la de Taystee, quien es interpretada increíblemente por Danielle Brooks. Tras una injusta sentencia a cadena perpetua pasa los capítulos desesperada, preguntándose cómo seguir viva en un lugar tan inhumano. La historia de Nicky, una exdrogadicta, no es tan poderosa como la de Taystee, pero necesaria para agregar la cuota de humor y alegría que se necesita en este tipo de dramas.

El personaje de Nicky tiene cambios en la última temporada de "Orange is the New Black". (Foto: Netflix)

Esta última temporada cambia la forma de cómo vemos a algunos personajes. Por ejemplo, la odiosa Natalie Figueroa (Alysia Reiner), novia del ex jefe de la prisión Caputo (Nick Sandow), tendrá un reflexivo cambio. Además, algunas reclusas obtendrán redención y otras, trágicos finales. Una de las tramas que más dará que hablar es la de Pennsatucky (Taryn Manning). Ambas historias podrían sacarle alguna lágrima a los fans.



Escenas de la séptima y última temporada de "Orange is the New Black". (Foto: Netflix)

"Orange is the New Black" cumple al ofrecer un final firme que concluye varias de las historias que conquistaron a los seguidores desde el primer capítulo; aunque tiene un comienzo lento. Además, deja un buen sabor al mostrar que lo más importante de esta ficción son sus mensajes de empatía, igualdad y empoderamiento. Vamos a echar de menos a estas mujeres de naranja que mostraron que todos, incluso los más imperfectos, merecen ser tratados como lo que son: humanos.

DATO

Todos los episodios de la última temporada de "Orange is the New Black" se encuentran disponibles en Netflix.