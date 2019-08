Orange Is the New Black 7: ¿qué pasó con Daya al final de la serie? | CUIDADO SPOILER | Orange Is the New Black llegó a su fin con el estreno de la séptima temporada en Netflix. Durante 13 capítulos, los seguidores de la historia creada por Jenji Kohan, pudieron ver el desenlace de casi todos los personajes que se ganaron el corazón de los fans a lo largo de este tiempo. Es así que vemos a reclusas que encuentran un nuevo propósito en la prisión de máxima seguridad, otras que tiran la toalla, algunas que consiguen la libertad y otras que se hunden más como el caso de Daya y su madre.

En esta nueva entrega, Piper Chapman (Taylor Schilling) está fuera de prisión y tiene que volver a integrarse a la sociedad, pero lamentablemente esto se torna muy difícil para ella, ya que a pesar que puede caminar libre por las calles, se siente muy sola, triste y sin saber que hacer, ya que su compañera de vida Alex aún esta recluida.

Con el final de la serie muchos personajes terminaron su historia, para bien o para mal, pero Daya estuvo tomando decisiones equivocadas, así que ella tienen un fuerte enfrentamiento con Aleida, su madre y esto ha dejado a más de uno con una gran interrogante: ¿qué pasó con el personaje interpretado por Dascha Polanco ?

Orange Is The New Black se despide con su séptima temporada (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ EXACTAMENTE CON DAYA AL FINAL DE LA SERIE?

En el final de la serie Orange Is the New Black , Dayanara Díaz se enfrentó a su madre, Aleida, sobre retomar la vida del narcotráfico, así que la joven le aseguró que se encargaría de corromper a sus hermanas menores para incorporarlas al "negocio familiar", es así que la mujer se abalanza sobre su hija para ahorcarla con sus propias manos por la terrible decisión que había tomado.



Eso fue lo último que vimos de Daya. La hija de Aleida fue arrojada al suelo, sin aliento, ya que su mamá le dio a entender que finalmente sabría lo que es matar a alguien.

Daya le rebela a su madre que sus hermanas menores ingresarán al mundo del narcotráfico y esta la ataca (Foto: Netflix) Daya le rebela a su madre que sus hermanas menores ingresarán al mundo del narcotráfico y esta la ataca (Foto: Netflix)

Pero, ¿Qué pasó?, ¿realmente Daya murió? En una reciente entrevista, la actriz, Dascha Polanco reveló lo que pasó con Dayanara Díaz.

"Me dejaron muy claro que no me muero", comentó Polanco a The Hollywood Reporter . “Pensé que ella lo hizo. Pero los escritores me dijeron: "Ella no muere, pero queda muy noqueada". Y me di cuenta de que iba a quedar como esa pregunta ".

El destino de Daya fue la única interrogante que quedó en el aire en el final de Orange Is the New Black y sin duda, los fans extrañaran a estas mujeres vestidas de naranja.