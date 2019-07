"Orange is the New Black": creadores de la serie recomiendan ver estos capítulos

"Orange Is The New Black", una de las series más exitosas de Netflix, se despedirá en su séptima entrega, que llegará el 26 de julio al servicio de streaming. A tan solo unos días del estreno de la última temporada, los creadores de la ficción, Jenji Kohan y Tara Herrmann, han recomendado 13 capítulos para que los seguidores tengan toda la historia fresca.



La última entrega, que constará de 13 episodios, mostrará a las protagonistas tras los recientes cambios en sus vidas, entre ellos la libertad anticipada de Piper Chapman y la posible deportación de Blanca Flores.



Otro de los puntos de la temporada final de "Orange is the New Black" es que por primera vez después de algunas temporadas, todas las reclusas de Litchfield se unen para protegerse en un lugar que se caracteriza por las injusticias, corrupción y crímenes.



A través de la página de Netflix, los creadores de "Orange Is The New Black" titularon esta selección como "Los episodios esenciales para ver antes de la temporada".

A continuación los capítulos:

Temporada 1

Episodio 1 — I Wasn’t Ready

Episodio 5 — The Chickening



Temporada 2

Episodio 2 — Looks Blue, Tastes Red

Episodio 4 — A Whole Other Hole

Episodio 12 — I Was The Change



Temporada 3

Episodio 10 — A Tittin’ And a Hairin’

Episodio 12 — Don’t Make Me Come Back There



Temporada 4

Episodio 12 — The Animals



Temporada 5

Episodio 6 — Flaming Hot Cheetos

Episodio 13 — Storm-y Weather



Temporada 6

Episodio 1 — Who Knows Better Than I

Episodio 8 — Gordons

Episodio 13 — Be Free

Capítulos recomendados por los creadores de "Orange is the New Black". (Foto: Twitter)

El tráiler de “Orange is the New Black”, serie ganadora de cuatro premios Emmy, comparte momentos felices, risas, reflexiones y bailes; todo ello sin adelantar demasiado, ya que culmina con una esperanzadora nota al juntar palabras de las internas quienes, aparentemente, continuarán apoyándose.