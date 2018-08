Tasha 'Taystee' Jefferson (Danielle Brooks) es una de las internas de "Orange is The New Black" que peor la pasa en la sexta temporada. No solo es golpeada y humillada por los guardias de la prisión de máxima seguridad; también su condena fue incrementada por un homicidio que no cometió.

UNA VIDA DIFÍCIL

Desde pequeña, Taystee estuvo envuelta en el mundo de la drogas. Huérfana, cae en manos de Vee, una traficante que la utiliza para que revise sus cuentas.



No se conoce la razón exacta de cómo Taystee llega al centro penitenciario Litchfield, pero se presume que tiene que ver con la venta de drogas a las que fue envuelta por Vee.

En la primera temporada, Taystee tuvo la oportunidad salir de Litchfield debido a una liberación anticipada por buena conducta. Tras salir de la cárcel bajo libertad condicional, busca a sus conocidos pero no encuentra a nadie que le tienda la mano como ella esperaba. Sola en mundo que ya no reconoce, piensa que quizás lo mejor es volver, a un lugar con comida, techo y buenas amigas.

La sexta temporada de "Orange is the New Black" se encuentra en Netflix. (Foto: Difusión)

PELIGRO TRAS LAS REJAS

Jefferson viola su libertad condicional para regresar a Litchfield, en donde se encuentra su mejor amiga Poussey Washington (Samira Wiley). Entre alegrías y peligros transcurren las siguientes temporadas para ambas, hasta que en la cuarta, un guardia asesina a Poussey. Y Taystee no quiere dejar esa muerte impune.



En la quinta temporada se organiza un motín dentro del penal para que la muerte de Poussey se conozca en la opinión pública, así como los abusos a las internas. Pero la rebelión se sale de las manos y mueren dos guardias: uno por obra de las internas, el otro por la Policía.



Como la Policía no admitirá su culpabilidad, en la sexta temporada Taystee es acusada por ese homicidio.



Taystee será culpada de uno de los homicidios realizados en el motín. (Foto: Netflix)

Taystee va a luchar para demostrar que es inocente, pero el camino no será sencillo. Una de sus amigas, Cindy Hayes (Adrienne C. Moore), la traiciona para que su condena no aumente a consecuencia del motín.

Taystee consigue el apoyo de Black Lives Matter, movimiento que realiza campañas contra la violencia hacia las personas negras. Su historia es expuesta por la prensa y recibe cartas y apoyo de muchas personas que creerán en su inocencia, uno de los cuales es Joe Caputo (Nick Sandow) , exsubdirector de Litchfield.

Sin embargo, ni su abogada y su magnífico discurso ni las investigaciones de Caputo incitadas por Cindy, que no dejará de sentirse culpable por mentir contra su amiga, serán suficientes para convencer al jurado.

La amable e inteligente Taystee es sentenciada a cadena perpetua. Tal irónica como la vida misma, la joven que en un inicio no veía futuro fuera de la cárcel, ahora sufre porque tendrá que pasar el resto de su vida tras las rejas, sin su mejor amiga y con gente que la traicionó.