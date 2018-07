"Orange is the New Black": mira el tráiler y fotos de la sexta temporada 

Por fin sabemos que casi todas las chicas de Litchfield están juntas. Netflix acaba de liberar las primeras imágenes y el tráiler oficial de la sexta temporada de "Orange is the New Black".

Las damas de Litchfield están de regreso con una voluntad de hierro y nada que perder, se le escucha decir a Red en el nuevo tráiler de "Orange is the New Black".



En una prisión de máxima seguridad, las amistades se pondrán a prueba y se formarán nuevas lealtades. ¿Se enfrentarán o mantendrán sus lazos intactos?

La serie "Orange is the New Black" se estrenó en Netflix en julio de 2013 y está basada en el libro autobiográfico de Piper Kerman "Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres".

La ficción televisiva está protagonizada por la actriz Taylor Schilling (Piper Chapman), Laura Prepon (Alex Vause), Natasha Lyonne (Nicky Nichols) y entre otras.

El dato:

La sexta temporada de Orange is the New Black se estrena globalmente el viernes 27 de julio.