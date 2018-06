"Orange is the New Black": Netflix anuncia la fecha de estreno de la sexta temporada

Netflix anunció la fecha de estreno de la sexta temporada de "Orange is the New Black" con un breve teaser de la serie en el que podemos ver la cafetería de la prisión destrozada tras la revuelta vista en el último capítulo.

La sexta temporada de "Orange is the New Black" se estrenará el viernes 27 de julio en Netflix.

"Bye, bye, Litchfield, este es un mundo completamente nuevo", se escucha decir a una voz en off mientras que un rugido de motor se escucha a través de la ventana.

Teaser de la sexta temporada de "Orange is the New Black". (Video: Netflix)

¿Acaso las presas dejarán Litchfield y serán trasladadas a otra prisión?

"Orange is the New Black" se estrenó en Netflix en julio de 2013. Está basada en el libro autobiográfico de Piper Kerman "Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres". La ficción televisiva está protagonizada por la actriz Taylor Schilling (Piper Chapman), Laura Prepon (Alex Vause), entre otras.