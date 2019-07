"Orange is the New Black": qué personajes merecen spin-off | FOTOS

La serie original de "Orange is the New Black" llegó a su fin tras siete temporadas, y hasta el momento no hay noticias que se hayan spin-off o series a partir de esta, sin embargo, los fans siempre tendrán una luz de esperanza que Jenji Kohan y Tara Herrmann, creadoras de este show, realicen nuevas ficciones inspirados en los personajes favoritos.

Hemos realizado una lista, en la galería que abre este artículo, de los personajes "Orange is the New Black" que merecen tener una segunda ronda en Netflix gracias a las buenas interpretaciones de sus protagonistas, los buenos guiones y sus historias.

Una de ellas es Taystee, quien desde la primera temporada se ganó el cariño y aprecio de los seguidores de la serie. Esta joven tomó decisiones malas que la llevaron hasta prisión, sin embargo, su buen carácter y espíritu de líder la podrían ser una personaje atractivo para tener una serie propia. Otra de las estrellas del show que tiene mucho que contar es 'Red', la rusa ha vivido mucho hasta convertirse en uno de los personajes con más templanza de la ficción de Netflix.



Sin duda, la serie se basó principalmente en la historia de Piper y de su amante/novia/esposa Alex. Por eso, quizás para muchos el final de la historia de estos personajes aún esté lejos. Los creadores de la ficción también podrían recrear cómo fue la vida liberal de Alex y profundizar en cómo conoció a la joven Piper.

Otro de los personajes importantes de la serie y que no puede quedarse en el olvido es Nicky. Esta exdrogadicta se convierte en la cuota de humor y estabilidad que necesita "Orange is the New Black".

Uno de los personajes que tuvo un pequeño rol en la ficción de Netflix fue Stella, y hasta el momento muchos(as) fans siguen esperando que reaparezca. En la galería que abre este artículo encontrarás qué otros personajes merecen tener su serie propia.