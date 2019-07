"Orange is the New Black": los personajes que no sobrevivieron en la serie | FOTOS

"Orange is the New Black" estrenó su temporada final este viernes 26 de julio y con esto cierran más de 90 historias de prisioneras que construyeron durante seis años.

En todo este tiempo, muchos personajes han desfilado por la serie y algunos de ellos desaparecieron de la historia con escenas que han marcado a sus fanáticos.

A continuación, te mencionamos a los personajes que desaparecieron en el transcurso de las temporadas.

-Poussey Washington-

En la cuarta temporada de “Orange is the New Black”, Poussey Washington es asesinada accidentalmente por Baxter Bayley, un oficial de correccional. Su muerte marca el inicio a los disturbios de la prisión que ocupan la quinta temporada.

-Desi Piscatella-

Desi Piscatella, es el capitán de los guardias en Litchfield, quien durante un motín que desarrolló en la quinta temporada es asesinado accidentalmente cuando el oficial Natoil dispara erróneamente su arma desde el techo.

-Yvonne "Vee" Parker-

Yvonne “Vee” fue reclusa de la Penitenciaría Federal de Litchfield. Apareció por primera vez en la segunda temporada y se convirtió en la principal antagonista de la trama. "Vee" muere arrollada por la van de la prisión, que era conducida por Rosa, otra presa.

-Rosa Cisneros-

La reclusa Rosa Cisneros roba una van y escapa de la prisión. Con el auto que huye atropella a "Vee" y luego conduce la furgoneta de la prisión a una cantera, matándose y destruyendo la furgoneta en el proceso.

-Thomas Humphrey-

En la quinta temporada, el oficial de la correccional, Thomas Humphrey, recibe un disparo en la pierna por Daya y tras ser internado en el hospital de la prisión es asesinado por la recluta Maureen Kukudio, quien le inyecta burbujas de oxígeno provocándole la muerte.

-Tricia Miller -

Como adicta en recuperación, Trish se drogó con el suministro de Oxycontin de Mendez al final de la primera temporada. Cuando se da cuenta, la encierra en un armario de suministros para desviar la atención de ella. En el interior, ingiere el resto de la bolsa de Oxycontin y sobredosis.