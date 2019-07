"Orange is the New Black": resumen de la serie hasta el momento | FOTOS

Se estrenó la última temporada de "Orange is the New Black" y a lo largo de sus siete temporadas nos ha mostrado el poder de las mujeres recluidas, además de los dramas e injusticias que viven privadas de su libertad. Hacemos un repaso por lo mejor de los episodios de la ficción creada por Jenji Kohan y Tara Herrmann.

La serie "Orange is the New Black" se emitió por primera vez en Netflix el 11 de julio de 2013, y se basa en el libro autobiográfico de Piper Kerman "Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres", que cuenta sus memorias sobre la vida en la cárcel.

TEMPORADA 1:

Piper Chapman (Taylor Schilling) es sentenciada a 15 meses por un crimen que cometió 10 años antes. Al ingresar a la prisión federal Litchfield para mujeres, deja a su prometido Larry porque reencuentra a su antiguo amor y quien la traicionó, Alex Vause (Laura Prepon). Tras despreciar la comida de Red, el personal de la cocina mata de hambre Piper por lo que ella tiene que trabajar en una buena disculpa para Red. Con la ayuda de otra reclusa, Suzanne peprara una loción medicinal para la espalda de Red.



TEMPORADA 2:

Piper es trasladada a una cárcel en Chicago, una vez más es traicionada por Alex. Por otro lado los clanes en la prisión de Litchfield se han ido cerrando profundamente y cada vez están más marcados. Un nuevo personaje aparece, Vee, que rápidamente inicia una guerra con su antigua amiga Red.

TEMPORADA 3:

La aparición de una nueva reclusa llamada Stella Carlin (Ruby Rose) genera tensión entre Alex y Piper. Stella comenzará a tener una pequeña amistad con Piper llegando a tener un pequeño romance que hará que Alex nuevamente se pelee con Chapman. Otra nueva incorporación es Lolly Whitehill (Lori Petty) quien fue compañera de Piper en Chicago. Alex piensa que la está espiando para de una vez poder asesinarla en venganza de haber ido contra su jefe narcotraficante.



TEMPORADA 4:

La fama llega a Lichfield. Judy King, famosa cocinera, lleva situaciones graciosas y discriminación a la cárcel. En esta temporada, probablemente la más fuerte de todas, abusan de Blanca Flores y Piper teniéndolas varios días paradas en una mesa, luego Piscatella agredió a Red. Sin embargo, lo que empezó como un intento de protesta en paz terminó en guardias atacando. Poussey es aplastada por un policía y fallece. Se realiza un motín para vengar su muerte.

TEMPORADA 5:

Después del motín, las reclusas son separadas en dos buses. Sin embargo, queda un grupo aún dentro: Frieda, Suzanne, Cindy, Taystee, Red, Piper, Alex, Nicky, Gloria y Blanca, quienes esperando pacíficamente a que entre la policía. Los agentes especiales entran dispuestos a todo y al primero que se encuentran y disparan es a Piscatella (que había sido liberado por Red).

TEMPORADA 6:

En esta temporada, Piper sale por fin de Litchfield. Blanca no logra salir cómo estaba planificado sino la mandan a otro lugar por no ser estadounidense. Otra reclusa que la pasa mal es Taystee, quien fue hallada culpable de asesinar a Piscatella, a pesar de contar con el apoyo de Caputo y el respaldo de la campaña Black Lives Matter. Lamentablemente, fue el testimonio de personas como Cindy lo que la liquidó y la sentenciaron a cadena perpetua.

Mira aquí el avance de la séptima temporada de "Orange is the New Black":