"Orange is the New Black": lo que se sabe de la sexta temporada

Ha pasado un año desde que no sabemos nada de Piper, Alex, Red y las demás reclusas de Litchfield. Y tendremos que esperar cuatro semanas más para poder ver la sexta temporada de "Orange is the New Black" en Netflix. Por ello, hemos juntado todas las señales que se han ido dejando en las redes sociales oficiales para tener una idea de qué es lo que veremos en esta temporada.

La sexta temporada de "Orange is the New Black", serie que tiene como protagonistas a Taylor Schilling (Piper Chapman) y a Laura Prepon (Alex Vause), se estrenará el viernes 27 de julio en Netflix.

1. "Bye, bye Litchfield"

En un video subido a Instagram, se aprecia las condiciones en las que quedó la cárcel de la ficción. "Bye, bye, Litchfield, este es un mundo completamente nuevo", se escucha decir a una voz en off mientras el sonido de motor se escucha a lo lejos.

Teaser de la sexta temporada de "Orange is the new black". (Video: Netflix)

2. Máxima seguridad



En las redes sociales de "Orange is the New Black" se aprecian más imágenes que dan la impresión de que las reclusas serían mudadas a una cárcel de máxima seguridad. "Aquí está una de las sorpresas ¿Están listos para un nuevo mundo, una nueva área de seguridad", se lee en Twitter.



3. Intro cambiada



La conocida intro de "Orange is the New Black" fue cambiada. Se muestra lugares nunca antes vistos en las temporadas anteriores. Como por ejemplo, esposas en las duchas. Nuevamente, muestran lo que seria un lugar de máxima seguridad.

It's a whole new world. Nothing is the same, including the Season 6 opening credits. Can you spot the difference? pic.twitter.com/weQ32ZMiQH — Orange Is the New... (@OITNB) 13 de junio de 2018

4. Nuevos escritores



La nueva temporada fue escrita por un grupo nuevo de guionistas. Jenji Kohan, creador de la serie, tomó la decisión de quedarse con solo dos escritores y cambiar al equipo creativo.

5. Temporadas nuevas



La serie original de Netflix ha confirmado que tendrá al menos dos temporadas más.

DATO

La serie "Orange is the New Black" se estrenó en Netflix en julio de 2013 y está basada en el libro autobiográfico de Piper Kerman "Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres".