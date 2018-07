"Orange is The New Black" temporada 6: ¿Qué pasó en el primer episodio?

En la quinta temporada de "Orange is the New Black", las chicas de la penitenciaria de Litchfield realizaron un motín para reclamar sobre la muerte de una de sus compañeras, la querida Poussey (Samira Wiley), además, para pedir servicios básicos con los que no contaban y mostrar las atrocidades a las que eran expuestas. En esta temporada, se muestran las consecuencias de aquella rebelión.

En el primer episodio la estrella es Suzanne Warren (Kate Mulgrew), cuya imaginación recrea con muestras teatrales lo que ocurrió desde el final de la quinta temporada hasta el inicio de la sexta.

Ella cuenta que Piper Chapman (Taylor Schilling) tiene ansiedad por no saber dónde está su novia, Alex Vause (Laura Prepon). La última vez que la vio fue durante el motín. "¿Dónde está Alex?", pregunta a todos como un disco rallado.

Según la imaginación de Suzane, Nicky Nichols (Natasha Lyonne) es un conejo pianista que revela que el origen de sus problemas con las drogas, y posteriormente con la justicia, inició cuando de adolescente su tío la abusó sexualmente, y su madre no quiso ver lo que pasaba.

Galina Reznikov (Kate Mulgrew), conocida como 'Red', tiene una compañera nueva de celda, quien parece ser toda una joya: cruel y manipuladora. La rusa tendrá que buscar la manera de que sus 'hijas' se mantengan unidas mientras viven un nuevo infierno.

Todas deben llegar a un acuerdo, aunque entre ellas no se toleren. Deben tener una misma historia que contar y salvarse de alargar más su sentencia, pues durante el motín murieron dos guardias y la Policía busca culpables. Aunque solo una de las muertes fue ocasionada por las reclusas, los encargados de la penitenciaria quieren culparlas por ambos homicidios.

Por su parte, Taystee Jefferson (Danielle Brooks) y Dayanara Díaz (Dascha Polanco) son las reclusas que peor la pasan, al menos en el primer episodio, pues los guardias las golpean sin piedad. Ni siquiera pueden ir a la enfermería para evaluar sus heridas.

Otro evento denigrante se presenta cuando Gloria Mendoza (Selenis Leyva) y María Ruiz (Jessica Pimentel), quienes tienen problemas que resolver entre ellas, se vuelven encontrar y pelean. Los guardias las llevan a las duchas, las bañan en agua fría y, para satisfacer su morbo, les ordenan besarse.

Si en la quinta temporada nos indignamos con los maltratos a los que fueron sometidas, estoy segura que esta temporada es peor y muestra cuán vil puede llegar a ser un ser humano. Las chicas son lastimadas por los guardias de esta prisión, que en lugar de solo poner orden parecen ser misóginos que disfrutan de lastimar a las mujeres simplemente para demostrar que tienen más poder.