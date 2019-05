"Orange is the New Black", temporada 7: fecha de estreno, tráiler, historia y qué pasará en los últimos episodios

Después de seis años, “Orange is the New Black” llegará a su fin con su séptima temporada, la cual se estrenará en julio de este año y contará con 13 episodios. En esta entrega las damas de Litchfield concluyen que su tiempo en prisión las ha cambiado para siempre.

“Siete temporadas después, ha llegado el momento de salir de la cárcel. Echaré de menos a todas las chicas duras de Litchfield y al increíble equipo con el que hemos trabajado. Mi corazón es naranja y se funde a negro", dijo Jenji Kohan, creadora de la serie, en un comunicado cuando se anunció el final.

La producción del drama que se estrenó en julio de 2012 y consiguió seis nominaciones al Golden Globe Award y cuatro nominaciones al Emmy terminó a fines de febrero. "Mi corazón está lleno y dolorido y tan lleno de gratitud, estoy un poco mareado. Estas personas extraordinarias me han cambiado para siempre. Privilegio de toda una vida”, escribió la actriz Taylor Schilling en ese momento.

El creador y productor de “Orange is the New Black”, Jenji Kohan compartió una imagen en Instagram de todo el elenco final en el set de Nueva York. “Esta es una familia Orange is the New Black”, escribió Jenji Kohan además de hacer una cuenta regresiva en Instagram compartiendo fotos del elenco y la producción del show.

HISTORIA DE LA TEMPORADA DE 7 DE “ORANGE IS THE NEW BLACK”

En la séptima temporada de “Orange is the New Black” las damas de Litchfield llegan a un acuerdo con el hecho de que la prisión las ha cambiado para siempre. Piper lucha con la vida en el exterior, mientras que Max, tan corrupta e injusta como siempre, continúa sin ella.

La amistad de Taystee con Cindy todavía está en juego mientras se avecina su sentencia, Gloria y su personal de cocina se enfrentan a la dura verdad de la nueva fuente de ganancias de Polycon, mientras que otros persiguen drogas o sueños y se enfrentan a la realidad de su lugar en este mundo.

TRÁILER DE LA TEMPORADA DE 7 DE “ORANGE IS THE NEW BLACK”

Aún no hay un tráiler oficial, pero Netflix compartió junto a la fecha de estreno de la séptima temporada de “Orange is the New Black” un teaser que, aunque no muestra ninguna imagen nueva es una emotiva despedida de algunos miembros del reparto.

En el video aparecen los líderes del conjunto (Uzo Aduba, Danielle Brooks, Natasha Lyonne, Taylor Schilling y otras) cantando el tema de apertura, "You've Got Time" de Regina Spektor, mientras pasea por el set o preparándose en la silla de maquillaje.

ACTORES Y PERSONAJES

Después de los disturbios de la quinta temporada, las prisioneras fueron separados y enviados a diferentes instalaciones, por lo que no se tuvo noticias sobre Maritza, Soso y Chang, entre otros. Aunque no se ha confirmado que regresen, la productora Tara Herrmann dijo a The Hollywood Reporter que existe la posibilidad de que los fanáticos los vean en la temporada final de “Orange is the New Black”.

"Si la historia nos lleva allí, tiene que ser orgánico para nosotros", dijo. "Nunca queremos estar repentinamente en un mundo que no hayamos creado. Pero amamos a esos personajes y los extrañamos como narradores de historias con seguridad, así que esperamos verlos siempre".

La mayoría del elenco principal de la sexta entrega volverá para el final y a ellos se unirán nuevos miembros. Entre ellas la actriz y comediante Iliana Inocencio, y Komal Charania está preparada para interpretar a una Detenida de ICE, a quien se puede asumir que Blanca se encuentra mientras está en un centro de detención.

A partir de enero de 2019, gracias a algunas actualizaciones de IMDb, también se confirmó que otros personajes recurrentes volverán para la última temporada.

Ian Paola que interpreta a Yadriel aparecerá en el episodio 6

Mandela Bellamy, quien interpreta a Rosalie Deitland, está programada para tres episodios en la temporada 7.

Está previsto que Miguel Izaguirre, quien interpreta a Diablo, aparezca en el episodio 3.

Evander Duck Jr., quien interpretó a un administrador de casos y Bernard Whittles regresará para el episodio 6.



¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA DE 7 “ORANGE IS THE NEW BLACK”?

La séptima y última temporada de “Orange is the New Black” se estrenará el próximo 26 de julio en Netflix.